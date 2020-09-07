Помазун: от моего перехода должны выиграть ЦСКА и «Урал»

За всю свою карьеру в футбольном клубе ЦСКА (Москва) воспитанник «армейцев» Илья Помазун выходил на поле в составе основной команды только семь раз во всех турнирах. Причина таких редких появлений очевидна: ворота «красно-синих» защищает лучший вратарь России Игорь Акинфеев, а Илья уже несколько лет является его сменщиком. Правда в этом сезоне многое изменилось. Помазун впервые в своей карьере решился на серьёзный шаг — летом текущего года он отправился в аренду в «Урал», где неожиданно для многих выдал очень яркий старт. За четыре тура (первые два матча вратарь находился на скамейке запасных), проведённых в составе екатеринбургской команды, он успел зарекомендовать себя как надёжного вратаря, совершив множество сейвов. Дважды по итогам противостояний против «Локомотива» и «Краснодара» он признавался «лучшим игроком матча». В эксклюзивном интервью NEWS.ru футболист рассказал, как возник вариант с арендой в «Урал», кто помог ему адаптироваться в новом коллективе, и почему он не жалеет, что решился на аренду только сейчас.

— Уже прошёл месяц с того момента, как вы перешли в «Урал». Успели освоиться на новом месте?

— В принципе, уже успел освоиться. Очень хороший город, хороший коллектив. Уже даже семья перебралась, нам всё нравится.

— После многолюдной и оживлённой Москвы не кажется ли Екатеринбург слишком спокойным городом?

— Я считаю, что переезд в новый город — это в целом хороший опыт. Надеюсь, что этот опыт впоследствии принесёт мне много пользы. А что касается города, то он действительно намного спокойнее Москвы, но и в этом я тоже вижу плюсы. Спокойствие только помогает настроиться на плодотворную работу.

— Сразу удалось найти общий язык с новыми партнёрами по клубу?

— Знаете, и футболисты, и тренерский штаб — все встретили очень хорошо. Вообще не испытал никакого ощущения, что пришёл в новую команду. Единственная проблема, с которой я столкнулся в «Урале», заключалась в том, что нужно было выучить имена новых одноклубников, но после недели совместной работы справился и с этой задачей. На самом деле в отношении атмосферы здесь настолько всё хорошо, что у меня даже нет ощущения, что я тут всего месяц.

— В составе «Урала», наверное, главное попечительство над вами взял полузащитник Дмитрий Ефремов?

— Да, первые несколько дней он помогал. Мы с ним были в ЦСКА вместе, хорошо знакомы, поэтому он взял на себя роль проводника: всё рассказал, всё показал. За это ему спасибо, он правда очень помог.

— Вы говорили, что по поводу аренды в «Урал» с вами связывался тренер вратарей екатеринбургского клуба Андрей Шпилёв. Как долго велись переговоры?

— Переговоры особо долго не велись. Буквально две недели пообщались, и то общение в основном велось между клубами. Они заключали договорённость, чтобы меня отпустили. Со мной лично долгих разговоров не было. Мне сразу сказали, что есть интерес, что на меня рассчитывают, поэтому я долго не думал.

— То есть уже были готовы к переезду?

— Мне на тот момент было почти 24 года. Я понимал, что мне нужно играть, мне нужен опыт. Также я понимал, что мой переход может стать как хорошей помощью для «Урала», так и для ЦСКА в будущем. От моего перехода должны выиграть две стороны.

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— На начальном этапе обсуждения перехода со Шпилёвым могли ли вы предположить, что всё начнёт так удачно складываться для вас в «Урале»? Не успели дебютировать за новую команду — лучший игрок матча против «Локомотива». Следующая игра — то же самое, но уже после игры с «Краснодаром». На тот момент думали ли о том, что всё для вас так обернётся?

— В принципе, никто этого не загадывал. Я просто приезжал, чтобы делать своё дело. Я понимал, что предстоит много работы, да и сейчас думаю точно также. Мои мысли после первых матчей за «Урал» несильно изменились. Я должен продолжать развиваться. О каких-то личных целях не думал, выходил на поле, чтобы выполнить свою задачу.

— Но были же рады получить дважды подряд приз «Лучший игрок матча»?

— Да, было приятно.

— Сейчас, постфактум, как вы для себя определяете такой удачный старт в новом сезоне? Помогла ли смена обстановки, повлияла ли хорошая физическая форма или вы просто-напросто соскучились по футболу? Делали ли вы впоследствии для себя анализ?

— Я понимал, что на протяжении шести лет много работал, меня очень хорошо подготовил Сергей Иванович Овчинников (тренер по вратарям ЦСКА. — NEWS.ru). Так что по большому счёту заслуга в том, что я так удачно начал сезон, принадлежит ему. Он меня на протяжении последнего года настраивал на то, чтобы я мог выходить и играть спокойно. Все игры, которые я провёл за ЦСКА за последнее время, и нынешняя моя форма — это его вклад.

— Сейчас многие, увидев вашу игру за «Урал», задаются вопросом, почему Илья Помазун, «вечный» дублёр Игоря Акинфеева, раньше не уходил в аренду. Так вот, Илья, почему же? Вам же явно недоставало игровой практики в ЦСКА.

— Были предложения, в том числе и в том году. Я всегда хотел играть, это всегда было моей целью, но, сами понимаете, что в ЦСКА стоит такой великий вратарь, как Игорь Акинфеев, с ним тягаться очень сложно. Когда появился шанс, устраивающий обе стороны, мы всё согласовали.

— Правда ли, что самый реальный вариант уйти в аренду был как раз летом прошлого года? И что за команды проявляли интерес?

— Да, были варианты, но немного не повезло тогда, и я остался на год ещё в ЦСКА. Называть команды не хочу — это уже в прошлом. Скажу только, что я ни о чём не жалею, потому что по сравнению с предыдущими годами я в прошлом сезоне играл и больше, и лучше смог себя проявить. Прошедший год, в том числе, стал определённым психологическим толчком, который придал мне много уверенности.

vk.com/fc_ue

— А если бы вратарь «Сочи» Сослан Джанаев пришёл в итоге в ЦСКА, вы бы ушли?

— Всё могло бы быть. Как бы могла сложиться ситуация, если бы в итоге пришёл Сослан, предположить сложно. Сейчас я доволен тем, как всё в итоге для меня обернулось, это сейчас самое важное.

— Известие об аренде в «Урал» появилось после того, как ЦСКА продлил с вами контракт. Было ли вам важно уходить из команды в таком статусе — то есть с пониманием того, что вы вернётесь?

— Мне очень приятно, что ЦСКА мне доверяет. Своей работой я заслужил уважение клуба. То, что «армейцы» заключили со мной такой продолжительный контракт (новый договор рассчитан до конца сезона 20024/25. — NEWS.ru), даёт мне с одной стороны понимание того, для чего я здесь, а с другой — осознание, что я могу ещё спрогрессировать. Ну и также это значит, что ЦСКА рассчитывает на меня.

— Какой была реакция «армейцев» на то, что вы собираетесь перейти в «Урал»?

— Все очень хорошо восприняли эту новость, потому что прекрасно понимали, что мне нужна практика. Игорь и ребята пожелали удачи. Сергей Иванович (Овчинников. — NEWS.ru) дал пару напутствий в большей степени с вратарской точки зрения: где нужно быть поспокойнее, где нужно быть увереннее. Мы с ним до сих пор держим связь, общаемся. Он мне после игр пишет своё видение.

— То есть после матчей против «Локомотива» и «Краснодара» он тоже вам скинул смску?

— Да, конечно. После каждого матча пишет. Обсуждаем мои дела в «Урале», я его про ЦСКА спрашиваю. За «армейцами» я как-никак успеваю следить.

— Какую цель вы перед собой ставите в этом сезоне?

— Настраиваюсь, чтобы выходить в каждом матче и проявлять максимум своих возможностей. Очень хочу помочь «Уралу» набрать как можно больше очков.

— Новость последних недель связана с переходом Алексея Миранчука в «Аталанту». Он на своём примере доказал, что даже в 25 лет можно переехать в сильную европейскую лигу. Вам 24 года, вы — голкипер, а голкиперы, как известно, играют подольше остальных полевых игроков. Проскакивают ли у вас мысли о Европе?

— Мне кажется, у каждого молодого игрока так или иначе проскакивают мысли о Европе. Если вдруг появятся в будущем какие-то варианты, то мы, конечно же, их рассмотрим. Хочется очень, но для этого нужно будет приложить много усилий. Для Алексея же это определённо шаг вперёд. «Аталанта» — хорошая команда. Я надеюсь, что у него всё получится.