Все соскучились по футболу, особенно фанаты. Как ни крути, но болельщики московского «Спартака» являются одними из самых активных. И доказали они это перед матчем с тульским «Арсеналом» — актив, прошу заметить, в масках ярко проводил команду на выездную игру, сопроводив перформанс перекрытием дорожного движения. Понравилось всем: самим организаторам, команде. Только вот правоохранительные органы в восторге не остались. NEWS.ru рассказывает, почему полиция посчитала произошедшее произволом, и как за фанатов вступились даже заклятые враги из ЦСКА.
Это далеко не первый случай, когда правоохранительные органы не могут оставить в покое болельщиков. Осенью 2019 года фанатов «красно-белых» активно преследовали после конфликта с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой, который подвергся оскорблениям на матче сборной России против Сан-Марино. Тогда после случившегося перед матчем с «сине-бело-голубыми» в северной столице болельщиков забирали под арест под любым предлогом, выписывая не только штрафы, но и отлучая от посещения матчей. Поднялся настоящий бунт, со временем дело сошло на нет, но неприятный осадок остался. Теперь же поддерживающим московский клуб грозит уголовное (!) наказание. И за что — за то, что они просто поддержали свою команду, за которую «гоняют» на все выезды. Их действия с мощнейшим перформансом расценили как хулиганство. А это, знаете ли, не хухры-мухры.
Забавно, что полиция видит преступление там, где не видит его общество. Шестерых фанатов хотят привлечь по статье 213 УК РФ, за что им может грозить до семи лет лишения свободы. Вот и поддержали. Всего в отделение УВД по СЗАО доставили 25 человек, часть из которых —несовершеннолетние. Согласно постановлению, болельщики «ругались матом, остановили движение и применили в качестве оружия „неустановленные предметы“, вызывающие дымовую завесу». Установить так называемых преступников удалось с помощью улик, которые ребята после себя оставили. Это вот, кстати, нехорошо. Можно было файеры и убрать за собой, дома же находитесь. С этих самых файеров сняли отпечатки пальцев и определили участников акции.
Неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег «фаеров» и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса, — говорится на сайте МВД (орфография и пунктуация авторская. — NEWS.ru).
В любых непонятных ситуациях, которые вызывают недоумение в глазах обычных граждан, болельщики всех команд зачастую объединяются против произвола. Так, актив ЦСКА, которые являются настоящими врагами «красно-белых», выразили поддержку (как было, кстати, осенью 2019-го) и заявили, что произошедшее может тянуть «максимум на административный штраф (и то с натяжкой)». «Красно-синие» требуют немедленно отпустить задержанных на свободу и призывают придать случившееся огласке.
Футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом NEWS.ru отметил, что ему «странно наблюдать за подобными вещами» и акцию необходимо простить.
Это, конечно, глупость какая-то! Безусловно, все болельщики должны вести себя в рамках закона. Это ясно. Но на то они и болельщики, чтобы проводить акции, в которых выражаются неподдельные эмоции. Чемпионат проходит фактически без фанатов, не все могут попасть на стадион, а выразить эмоции после выхода из карантина хочется. Акцию «Спартака» надо простить, — сказал Селюк.
Он не понимает, в чём заключаются нарушения.
Ну, давайте теперь детей, которые проказничают дома, отправлять в колонию лет на пять. Это недопустимо. Футбол и существует для того, чтобы выплёскивать эмоции. Ничего в этом нет. Где состав преступления? Файеры? Их команда поддержала! Что такого социально опасного они сделали? Стадион, может, сожгли? Нет. Возьмите на худой конец штраф. Если надо, я могу заплатить штраф за этих болельщиков! А полиции, если они так близки к футболу, лучше заняться проверкой смерти Самохвалова из «Локомотива». Что-то я не видел результатов. Мы не видим другие расследования, — добавил специалист.
Кстати, сами болельщики ЦСКА перед матчем с «Зенитом» точно также попытались мотивировать команду рядом с базой в Ватутинках — они также перекрыли улицу, использовали пиротехнику и различные кричалки. Арестам фанаты не подверглись. И слава богу.
pfc-cska.com
Вокруг этой истории стало ходить слишком много слухов, большинство из которых напоминают как раз о произошедшем в прошлом году. Но слухами земля полнится. И вроде бы то, что произошло тогда, осталось в Петербурге. Но мы видим, как власти активно закручивают гайки в отношении болельщиков. И неважно, «спартаковские» они или любые другие. Фанатов хотят максимально контролировать.
Болельщики — это большая сила. Я восхищаюсь фанатами «железнодорожников», потому что они возмущены поведением Мещерякова и Кикнадзе. В футбол играют ради болельщиков. Прибыль у клубов идёт именно от них. Если в «Локо» будет грамотный управленец, там не нужны деньги РЖД. Полиция должна заниматься такими как Кикнадзе, а не фанатами. Безусловно, правоохранительные органы делают свою работу со всеми нюансами. Но здесь реально безобидная акция, — утверждает Селюк.
Агент заметил, что в мероприятии актива «Спартака» не было ни погромов, ни поджогов. Необходимо грамотно работать с фанатским движением.
Фанаты просто соскучились по команде, которая ехала на первый матч после пандемии. И коллектив отлично сыграл, думаю, «Спартак» попадёт в еврокубки. Ничего криминального я не вижу. Я понимаю, если бы болельщики разнесли бы всё вокруг. Но ничего такого не было. Это детские шалости. В плоскости уголовного преступления не должен стоять вопрос. Сейчас все болельщики должны объединиться, — заключил он.
После этой истории даже сам клуб не остался в стороне. Сначала заявление сделал капитан «спартаковцев» Георгий Джикия, отметив, что футболисты готовы полностью компенсировать любые штрафы болельщиков, и назвал «бредом» заведение уголовного дела. Затем и клуб на официальном сайте опубликовал сообщение, в котором утверждает, что не считает эти действия хулиганством и настаивает, чтобы органы воздержались от уголовного преследования.
Спустя время высказались и активные болельщики московского «Локомотива» United South, которые утверждают, что «нельзя наказывать людей за то, что они любят свою команду и хотят её поддержать». Особенно в условиях, когда фанатам нельзя посещать стадионы из-за последствий пандемии коронавируса.
Они отметили, что «красно-белые» не устраивали никаких массовых беспорядков, погромов, не разжигали межнациональную рознь и не совершали другие действия, «в которых так любят обвинять фанатов». Действительно хочется верить, что мы живём в стране, где есть справедливость и законность.
Даже Российская премьер-лига не осталась в стороне. Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин выразил обеспокоенность ситуацией и обещал оказать содействие для решения проблемы в правовом поле. Он уточнил СМИ, что «из той информации, которую мы имеем, мы не видим признаков уголовно наказуемого хулиганства». Также сообщается, организация работает в тесном сотрудничестве с МВД и Европейской юридической службой для переквалификации действий фанатов на административное нарушение за перекрытие проезжей части.