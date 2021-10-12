Певица Афродита изменила песню про Валеру в честь Карпина

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В посольстве России в Словении прокомментировали нападение местных фанатов на болельщиков из России. Столкновение произошло после отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России. Комментарий приводит Sport24.

В посольстве РФ в Словении заявили, что как только они получили информацию о потасовке, сразу же направили запрос в полицию Марибора (где проходила игра) для выяснения деталей произошедшего. Также известно,...