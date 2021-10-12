Певица Афродита изменила песню про Валеру в честь Карпина
Михаил Потапов
Михаил Потапов
22:06, 12 октября 2021
Фото: Instagram/afrodita_music
Читайте нас в Google Новости
Исполнительница Афродита, автор песни «Валера, Валера», изменила текст припева в честь главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для него. Я немного поменяла слова песни, и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера, — сказала Афродита.
Певица добавила, что следит за сборной России и счастлива, что вчера, 11 октября, команда обыграла на выезде Словению.
После матча футболисты в раздевалке спели «Валера, Валера» в честь главного тренера, тот станцевал и просил никуда не выкладывать.