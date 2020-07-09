Павлюченко вошёл в десятку лучших нападающих «Тоттенхэма» XXI века

https://static.news.ru/photo/fe46840a-c1e2-11ea-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Роман Павлюченко Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Российский нападающий Роман Павлюченко попал в список лучших форвардов английского футбольного клуба «Тоттенхэм» ХХI века по версии британского портала Squawka.

Первое место в рейтинге лучших нападающих клуба занял действующий нападающий клуба англичанин Гарри Кейн, вторым стал болгарин Димитар Бербатов, на третьей строчке оказался ирландец Робби Кин. Павлюченко занял седьмое место.

Потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко действительно показал свою силу. Ему так и не удалось достичь тех высот, которые от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в команде, — написано о россиянине в материале Squawka.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с лета 2008 года до февраля 2012 года и успел провести за клуб 113 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 10 голевых передач.

Ранее лондонский «Тоттенхэм» опубликовал нарезку памятных голов клуба. Пост появился в Twitter клуба. Один из мячей, которые попали в ролик, забил российский футболист Роман Павлюченко в ворота «Интера» с передачи Гарета Бэйла в 2010 году, писал NEWS.ru.