Озвучен диагноз получившего травму сына Станислава Черчесова

https://static.news.ru/photo/d26f9366-1206-11eb-ab62-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/stanisov

Стали известны подробности травмы вратаря клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Станислава Черчесова, сына главного тренера сборной России. О том, какое повреждение получил спортсмен, рассказал председатель совета директоров клуба, экс-голкипер национальной команды Владимир Габулов.

У Станислава перелом со смещением нижней челюсти. Скорее всего, будет устанавливаться пластина, — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Габулов подчеркнул, что операция перенесена на вторник 20 октября. Ее будет проводить профессор Алексей Дробышев. Он же в 2009 году оперировал самого Габулова, когда вратарь, выступавший в то время за московское «Динамо», получил перелом скулы в столкновении с форвардом «Спартака» Веллитоном.

Инцидент со Станиславом Черчесовым-младшим произошёл 18 октября в матче 12 тура ПФЛ против «Родины». На 21-й минуте матча в стычке с соперником вратарь получил удар в голову и потерял сознание. Он был экстренно госпитализирован.

Позже о его состоянии сообщил клуб. Как писал NEWS.ru, вечером после матча Станислав находился в сознании и проходил обследование.