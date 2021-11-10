«Ошибочные инвестиции»: как Кокорин вляпался в новый скандал

Никогда такого не было, и вот опять. Александр Кокорин снова вляпался в неприятную историю. Российский нападающий, который сейчас восстанавливается от травмы, решил разбавить свои социальные сети яркими снимками с отдыха. Но обновления в Instagram устроили не всех. Особенно остро отреагировали на снимки Кокорина в России. Как форвард в очередной раз отличился за пределами поля и каким образом это может отразиться на его пребывание в «Фиорентине»?

Сказать, что итальянский период карьеры российского футболиста складывается не лучшим образом — не сказать ничего. С момента перехода в «Фиорентину» Александр только и занимается тем, что залечивает травмы. Поэтому на поле он появляется как на праздниках — крайне редко и в особенных случаях. В нынешнем сезоне российский форвард провёл в сумме 23 минуты за «Фиорентину». Общее количество результативных действий — 0.

Очевидно, приобретая Кокорина, «Фиорентина» ожидала других результатов от россиянина. Однако нынешние физические кондиции Александра далеки от идеальных. Впрочем, не только форма Кокорина может беспокоить и вызывать раздражение у итальянских болельщиков. Наверняка фотографии с отдыха по типу тех, что появились недавно в Instagram у футболиста, могли смутить многих. Что же это за публикации такие?

Кокорин разместил ряд видео и фото в сторис. На одном видео изображён морской пейзаж, на втором — он в своей роскошной машине слушает песню Моргенштерна «Я когда-нибудь уйду» (намёк ли это на уход из «Фиорентины»?). Кроме того, в Сети появилась фотография, на которой он позирует с двумя айфонами в руках и с бриллиантовой цепочкой с цифрой «9» на шее.

Если бы подобные снимки появились в любой другой момент — во время настоящего отдыха, например — то вопросов было бы гораздо меньше. Однако, когда футболист восстанавливается от травмы, из-за которой он пропустил пять последних матчей в чемпионате, когда вокруг только и идут разговоры о его возможном уходе из итальянского клуба, подобные непринуждённые публикации с отдыха могут вызывать неоднозначные чувства.

Однако стоит отметить, что в России намного острее отреагировали на публикации Александра в Instagram, чем в Италии. Мы связались с флорентийским журналистом Андреа Джанаттасио (издание FirenzeViola.it). Он рассказал нам, почему фотографии и видео — не главная проблема Кокорина.

Честно скажу, те публикации, о которых вы говорите, не вызвали практически никакой реакции здесь. Кокорин является инородным элементом в составе «Фиалок» с начала нового. Поэтому всё, что он публикует в своей социальной сети, не относящееся к футболу, не вызывает никаких эмоций, — сказал Андреа.

По словам журналиста, подобные публикации как-то сильно ухудшить положение дел Кокорина не смогут по той простой причине, что у него и без того дела обстоят в команде не лучшим образом.

Насколько я знаю, «Фиорентина» уже решила продать его в следующем трансферном окне. Для всех очевидно, что инвестиции, вложенные в Кокорина год назад, были ошибочными. Более того, сейчас в «Фиорентине» в первую очередь ищут нового нападающего, который сможет стать альтернативой Душану Влаховичу. Клуб бы хотел рассчитывать на Александра, но в первой части сезона у него было плохое физическое состояние, а теперь он травмирован... Так что рассчитывать на него, к сожалению, невозможно, — сказал журналист.

Александр Кокорин kokorink9/vk.com

Впрочем, несмотря на намёки об уходе со стороны самого Александра, несмотря на желание руководства избавиться от россиянина, вряд ли это произойдёт этой зимой. Джанаттасио объясняет почему.

Его зарплата слишком высока (1,8 миллиона за сезон), и сейчас нет клубов, заинтересованных им в Италии как минимум, — заключил он.

Что ж, приходится констатировать очевидное: «Фиорентина» настолько намучилась с Кокориным, что её уже даже не заботят никакие публикации футболиста — лишь бы он поскорей уехал.

Вояж Кокорина в Италию стал болью для всех. Возможно, кроме самого Кокорина.