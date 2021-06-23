«Они не стоят денег, которые получают»: Кафельников о футболистах сборной

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников назвал причины провала сборной России на чемпионате Европы-2020 по футболу. Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственный выигранный матч — с финнами (1:0). По его словам, футболисты национальной команды не стоят тех денег, которые получают в клубах.

Меня, как болельщика, не устраивает, в первую очередь, результат команды. Наверное, этому есть объяснение — уровень игроков не соответствует. То, во что играет команда последние три-четыре года, — это абсолютная стагнация. Ротации состава нет, в сборной находятся некоторые персонажи, которые не должны там быть давным-давно. Результат — следствие того, что происходит внутри, — сказал Кафельников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, главная проблема российского футбола — это лимит на легионеров. С сезона-2020/2021 в Российской премьер-лиге действует лимит по формуле «8+17». Согласно ему команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча.

Самое большое зло российского футбола — это лимит на легионеров. У нас нет абсолютно здоровой конкуренции внутри чемпионата. Никто не хочет совершенствоваться, всех всё устраивает. Плюс зарплаты. Их избаловали. Они не стоят денег, которые получают в клубах, — добавил он.

Экс-первая ракетка мира убеждён, что пора занять системой внутри команды и сменить тренера.

Мы себе можем позволить любого тренера. Пришла пора радикальной смены внутри сборной. Иначе мы будем иметь то, что имеем на данный момент. Мы живём эйфорией последних трех лет. Наш футбольный ресурс исчерпан, нужны изменения, — заключил Кафельников.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями после вылета сборной России по футболу с чемпионата Европы-2020. По его словам, картина отражает наставка россиян.