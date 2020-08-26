«Обидно»: Тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Динамо»

https://static.news.ru/photo/6ea4ac2a-e7d8-11ea-b543-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первое поражение в сезоне его команды от московского «Динамо» (0:1).

Всегда обидно проигрывать. Пропустили гол после одного из многочисленных «стандартов», — отметил Семак. — Пытались отыграться, создавали моменты, но сложно играть против команды, которая обороняется таким большим количеством игроков. Хотя мы ожидали, что соперник впервые в сезоне сыграет в три центральных защитника.

Также наставник «Зенита» ответил на вопрос о замене Артёма Дзюбы в середине второго тайма.

Необходимо было разнообразить нашу игру в атаке, потому что не проходили забросы на Артёма, — сказал он.

Семак также не стал комментировать удаление Вильмара Барриоса за две жёлтые карточки.

Какая разница, есть ли у нас вопросы по этому удалению? О судействе можно говорить либо хорошо, либо ничего, — заключил Семак.

Как писал NEWS.ru, петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу москвичей.