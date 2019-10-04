Полузащитник футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Владислав Никифоров в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о целях на сезон, о том, были ли у него предложения попробовать свои силы в других клубах, а также о предстоящем матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Химками».

— На что команда делает уклон в своих занятиях к ближайшему туру?

— Мне тяжело говорить, так как в тренировочном процессе я пока не участвую. Лечусь и работаю по своей программе. Пока на поле даже не выхожу.

— Что говорят врачи? Когда можно будет увидеть вас в общей группе?

— Точных данных у меня нет. Может, в пятницу, 4 октября, вернусь к полноценным тренировкам, может, в субботу, 5 октября. Посмотрим. Надеюсь на скорейшее выздоровление.

— Есть шанс, что сыграете против «Химок» или скорее всего придётся игру пропустить?

— Окончательное решение будет принято в пятницу. В четверг (3 октября) сделал все необходимые процедуры, теперь надо посмотреть на то, как поведёт себя травмированная нога. Если всё хорошо — то смогу сыграть. Если останутся какие-то проблемы, то пропущу встречу.

— Если посмотреть на матчи СКА в сентябре, то видно, что дальневосточной команде они не очень удались: поражения от «Текстильщика» (1:3) и «Ротора» (3:5), а также вылет из Кубка России. Что с командой произошло?

— Бывают такие обстоятельства, когда просто не везёт. С тем же «Ахматом» (в Кубке России; 2:2) играли на равных, могли проходить дальше, но не случилось. В матче с «Ротором» сказалась усталость после кубковой баталии: мы там провели на поле 120 минут, да ещё и перелёт был. Отдали все силы в противостоянии с командой из РПЛ. Ребята сами не железные, где-то сил не хватило.

— Можно ли сказать, что лидеры ФНЛ постарались как можно лучше себя проявить в Кубке страны? «Химки» и «Торпедо» прошли своих оппонентов в турнире, но затем уступили в первенстве ФНЛ не самым сильным соперникам.

— Не знаю, что там у других. У нас просто ко всему прочему накладывается перелёт. Да, думаю, что многие старались сделать ставку на Кубок, выложились на все сто, а потом просто не хватило сил.

— «Химки», которые приедут в гости к СКА, для вас не чужой клуб — лет 10 назад вы провели там пару сезонов. Кто-то с тех времен ещё остался в команде?

— Администраторы есть знакомые. Гапон вернулся в команду, с которым мы играли в Подмосковье в своё время. Его долго не было в стане «красно-чёрных», но теперь он снова в «Химках». Мало кто с тех времён остался, конечно.

— Вас можно назвать футболистом-домоседом: вы на пару лет выбрались в Подмосковье, а затем вернулись в родной для вас СКА. Чем привлёк родной город, ведь не всегда хабаровчане были крепкой дружиной, которой являются сейчас?

— Тут мой дом. Очень комфортно себя чувствую в СКА, я тут с малых лет. Когда иду на тренировку, то ощущение, что я из одного дома в другой перешёл, всё знакомо и всё дорого.

— Были ли за последние годы какие-то заманчивые предложения? Может, не из РПЛ, но от команд, которые имеют большие амбиции и цели.

— Поверхностный интерес был, но дальше каких-то разговоров дело не заходило. Обычно подписывал долгосрочный контракт со СКА и не было смысла о чём-то говорить. Как только заканчивалось соглашение — клуб предлагал перезаключить. У меня не было агента, все дела я вёл сам. Если бы был у меня представитель, то, возможно, были бы какие-то заманчивые варианты. Не думал особо о смене прописки, так как всё устраивало всегда.

— Способны ли хабаровчане снова играть в премьер-лиге? Вы идёте шестыми, и у вас все шансы на то, чтобы получить повышение.

— Конечно. Готовы к этому, шансы неплохие. В Хабаровске сейчас собралась хорошая команда, отличный коллектив. Надо лишь добиваться результата в каждом матче, выкладываться по полной, а там посмотрим.

— А что говорит руководство? Будет ли поддержка в случае выхода в элиту? Знаю, что некоторые команды стараются притормозить, так как нет финансовых возможностей играть в РПЛ.

— Насколько я знаю, если команда выполнит задачу, выйдет в премьер-лигу, то власти региона обещали найти необходимые средства, так что проблем быть не должно.

— Летом в клуб вернулся Александр Димидко, воспитанник СКА. Он, правда, завершил свою спортивную карьеру и вошёл уже в тренерский штаб «армейцев». Как он осваивается в коллективе в новой для него должности?

— Хорошо его приняли, он сам по себе очень радушный человек. Он пока прислушивается, присматривается, пока особо ничего в тренировочной работе не меняет. Старается как можно больше с нами разговаривать, подсказывает в каких-то моментах.