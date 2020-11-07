Невеста Роналду выложила романтичное фото с футболистом

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в своём Instagram трогательное фото с футболистом.
На представленном снимке Роналду приобнимает девушку сзади.
Моё всё, — написала Родригес в социальной сети.
Известно, что знакомство пары состоялось в 2016 году. В ноябре 2017 года у Роналду родилась дочь Алана Мартина.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу не уважает итальянцев. Такого мнения придерживается бывший защитник «бьянконери» Паскуале Бруно.
По словам ветерана, Роналду мог бы приложить больше усилий для изучения итальянского языка.