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Невеста Роналду выложила романтичное фото с футболистом

18:37, 08 ноября 2020 32
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: georginagio/instagram.com

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в своём Instagram трогательное фото с футболистом.

На представленном снимке Роналду приобнимает девушку сзади.

Моё всё, — написала Родригес в социальной сети.

Известно, что знакомство пары состоялось в 2016 году. В ноябре 2017 года у Роналду родилась дочь Алана Мартина.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу не уважает итальянцев. Такого мнения придерживается бывший защитник «бьянконери» Паскуале Бруно.

По словам ветерана, Роналду мог бы приложить больше усилий для изучения итальянского языка.

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