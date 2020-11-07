Невеста Роналду выложила романтичное фото с футболистом

https://static.news.ru/photo/f1bc7c0a-21da-11eb-9d96-fa163e074e61_660.jpg Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: georginagio/instagram.com

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в своём Instagram трогательное фото с футболистом.

На представленном снимке Роналду приобнимает девушку сзади.

Моё всё, — написала Родригес в социальной сети.

Известно, что знакомство пары состоялось в 2016 году. В ноябре 2017 года у Роналду родилась дочь Алана Мартина.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу не уважает итальянцев. Такого мнения придерживается бывший защитник «бьянконери» Паскуале Бруно.

По словам ветерана, Роналду мог бы приложить больше усилий для изучения итальянского языка.