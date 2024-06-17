Назван победитель матча Сербия — Англия на футбольном Евро-2024 Сборная Англии обыграла команду Сербии на Евро-2024 со счетом 1:0

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Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу на стадионе в немецком Гельзенкирхене. Единственный гол на 13-й минуте забил Джуд Беллингем. Защитник московского «Спартака» серб Срджан Бабич остался в запасе.

В другом матче группы С сборные Дании и Словении сыграли вничью (1:1). Англичане лидируют в турнирной таблице (3 очка), далее располагаются команды Дании (1), Словении (1) и Сербии (0). Во втором туре сборная Англии сыграет с датчанами, сербы встретятся со словенцами. Матчи пройдут 20 июня.

Обозреватель спортивного издания Marca Альберто Рубио отметил, что победа Англии не выглядела убедительной. Она обыграла Сербию с небольшим перевесом после динамичного первого тайма и неинтересного второго. Журналист призвал сербских футболистов собраться. В этом году они отобрались на чемпионат первый раз. Обозреватель добавил, что сербам в пределах обозримой перспективы следует повысить свою активность в матчах со Словенией и Данией, если они не хотят вернуться домой слишком рано.

На днях стало известно, что власти ФРГ опасались срыва матча чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии. Правоохранители считали, что 1000 английских фанатов и 500 сербских болельщиков могли устроить беспорядки перед началом игры 16 июня. Организаторы соревнований приняли меры для предотвращения столкновений. В частности, на матче ограничили продажу алкоголя. Фанатов команд также решили держать в разных местах.