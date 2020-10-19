«Надежда только на «Зенит»: «Локомотиву» и «Краснодару» в ЛЧ будет хуже

Впервые сразу три российских клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Москва) и «Краснодар» попробуют защитить честь страны на европейской арене. В преддверии первых матчей Лиги чемпионов топ-команды сыграли 11-й тур в Российской премьер-лиге. По итогам встреч NEWS.ru предлагает рассмотреть, насколько россияне готовы дать бой ближайшим противникам.

«Зенит»

Непростой график, в котором сейчас находятся практически все лиги мира, заставляет тренерский штаб прибегать к ротации, что совсем не способствует пониманию внутренней кухни клубов. Когда бельгийский «Брюгге», с которым команде Сергея Семака предстоит сыграть во вторник, 20 октября, приступит к анализу первого соперника группового этапа, то явно удивится. В Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Сочи» ряд ключевых игроков-петербуржцев остались на скамейке. На поле в стартовом составе не был заявлен ни капитан Артём Дзюба, ни Магомед Оздоев, ни Юрий Жирков, которые совсем недавно вернулись из сборной и показывали там стабильную игру. Первым двоим в итоге всё равно было дано время, чтобы размяться перед Европой. Да и матч не критичный. «Зенит» добился бы успеха и без российской троицы.

С другой стороны, будь они с первых минут на поле, «Брюгге» во главе с Филиппом Клеманом радовался бы трате сил игроков, регулярно создающих моменты.

Хотя и «Сочи» не блистал звёздным составом, изначально оставив за бортом Кирилла Заику (который во втором тайме, правда, забил свой гол). Зато в центре атаки мелькал Антон Заболотный. Именно мелькал. Был некой тенью, с которой даже не нужно было вступать в бой.

Сочинцам «Зенит» всегда был не по зубам. Ничего не изменилось и в этом туре. И это при том, что южане очень бодро начали чемпионат, находились в пятёрке лидеров, отставали от первого места лишь на два очка и не были загружены играми сборной. Но команде Владимира Федотова нужно сказать спасибо хотя бы за то, что она точно сумела затуманить разум ближайшему сопернику «Зенита» как по уровню игры гостей, так и хозяев.

Это должно сыграть только на руку представителям России, учитывая последний матч бельгийцев со «Стандардом». «Брюгге» впервые с 24 августа сыграл вничью. Так что именно на «Зенит» накладываются особенная ответственность и требование начать Лигу чемпионов как, всегда, бойко (только закончить необходимо лучше) и принести первую победу.

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Экс-голкипер «Зенита» Анзор Кавазашвили убеждён, что именно команда Семака является фаворитом среди всех российских клубов на выход из группы.

Дома надо выигрывать кровь из носу, и «Зениту» это под силу, учитывая, что только они начинают турнир не в гостях. Да и в целом надежда только на петербургский коллектив, хоть и нельзя сбрасывать со счетов «Краснодар» с «Локомотивом». Просто «сине-бело-голубым» больше повезло с группой, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Такого же мнения придерживается и Дмитрий Селюк, который в целом считает, что только команда Семака и способна выйти из группы.

«Зениту» по силам пройти осеннюю стадию. Думаю, именно с «Лацио» команда будет вести борьбу за второе место. Про «Брюгге» даже и говорить не надо — это не соперник для петербуржцев. Да и вообще «Зенит» является единственной командой из российских клубов, которая может добиться успеха в Лиге чемпионов, — сказал Сафонов корреспонденту NEWS.ru.

Помимо итальянского «Лацио» и «Брюгге» питерцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

«Краснодар»

Второй матч, за которым необходимо будет следить, — бой «Краснодара» с французским «Ренном». Ещё и в гостях.

У команды Мурада Мусаева в последнем туре наблюдалась ротация похлеще «зенитовской». С первых минут в матче против казанского «Рубина» «быки» вышли без Классона, Берга, Юрия Газинского и Рамиреса, но с новичком Ионовым. И здесь, как и во встрече «Зенит» — «Сочи», ключевую роль в анализе игры «чёрно-зелёных» может сыграть казанский коллектив.

Но кажется, что с «Ренном» не получится создавать то, что они делали с казанцами (3:1). Французская команда не находится в стадии перестройки, а нехарактерные забросы в штрафную со стороны «Краснодара», когда игра абсолютно не складывается, могут только помешать гостям.

Да, под конец игры с «Рубином» вышли те самые Классон, Берг и даже Рамирес, побегали, потренировались, но ничего значимого не показали (что, может быть, и нужно было тренеру). Но всего, что продемонстрировал «Краснодар» в последней встрече РПЛ, точно не хватит для противостояния «Ренну», у которого и дней на восстановление больше. Французы провели матч в Лиге 16 октября. Против «Дижоны» они выглядели весьма привычно неплохо, хоть и не дожали соперника (1:1), но всё ещё никому не проиграли.

fckrasnodar.ru

Вспоминая квалификационный раунд, все мы знаем, что «Краснодар» может просидеть весь матч в автобусе, но при этом добиться победы. Кажется, этого и стоит ждать от игры против французов. А вот если российский клуб начнёт выдумывать, постоянно набрасывать, то получит несколько голов в ответ. В атаке, к сожалению, у «быков» пока ничего выдающегося не получается. И, по мнению Селюка, фаворитом «Краснодар» в этой встрече точно не является.

«Краснодар» невзрачно выглядит в чемпионате — очень слабая защитная линия, практически всегда пропускают, а также плохо забивают. С «Ренном» нужно пытаться выбить ничью, чтобы бороться за Лигу Европы, но «быки» явно не фаворит встречи. На выход из группы шансов нет, — считает футбольный агент.

Помимо французов «Краснодар» сыграет с испанской «Севильей» и английским «Челси».

«Локомотив»

В среду, 21 октября, «Локомотиву» предстоит сыграть в Австрии против ФК «Ред Булл Зальцбург». Пожалуй, самая сложная ситуация сейчас как раз у «железнодорожников». Главный тренер Марко Николич продолжает работать с очень скудной скамейкой, расширяя её только за счёт молодых и неопытных игроков. Именно поэтому пока они и не появляются на поле. Вероятно, если бы игра «Локомотива» выглядела стабильно, то давать им шанс, чтобы отдохнул костяк, было бы не так страшно и опасно, но последние матчи только показывают — «красно-зелёные» слабо готовы не только к Лиге чемпионов, но и ко внутреннему чемпионату. А учитывая квартет, в котором оказался Николич, хочется выть на луну от осознания, что всего в европейском турнире «Локо» проведёт только групповые встречи. Правда, теперь появилась надежда на Зе Луиша, известного своими выступлениями за московский «Спартак». Он как раз дебютировал во встрече с «Уфой» 17 октября как надо — отдал голевую. Но сама победа вызывает лёгкую ухмылку. Гол был забит из-за ошибки голкипера «Уфы», который просто не смог вовремя отдать нормальный пас. Правда, за остальное «Уфу» не упрекнёшь. Билась и не сдавалась до конца.

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И, пожалуй, «Локомотив» является единственной командой из российской тройки, которая доступна для лёгкого изучения европейскому сопернику. А если «Зальцбург» посмотрит ещё и пару — тройку предыдущих игр, то станет ясно — приблизительно такой поезд (или электричка?) доберётся до Австрии.

Анализировать «Ред Булл» сложнее. Да, команда Джесси Марша после четырёх туров лидирует в таблице, не проиграв и не сыграв вничью пока ни одну встречу. Да, это не топ-клуб, не европейский гранд, как принято называть. Но в атаке австрийцы выглядят увереннее своего ближайшего соперника. Так что сербскому специалисту придётся немного поломать голову, чтобы постараться создать моменты для новоиспечённого Зе Луиша и воспитанника Антона Миранчука, который точно постарается показать себя на международной арене, чтобы в ближайшее время уехать вслед за братом. А также не создать критичные моменты в обороне, чтобы увезти с собой хотя бы ничейный исход.

«Локомотив» на фоне других коллективов выглядит наиболее слабым. Они в российском-то чемпионате способны сейчас обыгрывать только аутсайдеров. Тем не менее «Локо» реально фартовая команда — то на последней секунде сравнивает, то назначат пенальти, то кого-то из соперников удалят. «Зальцбург» неплохо обновился в трансферное окно, купив новых молодых игроков. Австрийский чемпионат не настолько сильный, за исключением «Зальцбурга», у которого нет конкурентов. С футбольной точки зрения, у «железнодорожников» вообще нет шансов обыграть соперников. Единственное, что поможет «Локо», — это коронавирус — кто-то из соперников заболеет, кто-то отправит слабый состав, когда уже всё будет предрешено. Кикнадзе (Василий, генеральный директор «Локомотива». — NEWS.ru) говорил, что ему не понравилась предыдущая игра в Лиге чемпионов. Посмотрим, как сейчас ему будет нравиться атакующий футбол в еврокубках. Атакующий стиль «Локомотива» — это когда атакуют твои ворота (смеётся). Это соответствует действительности, — добавил Селюк.

С такой позицией не согласен Анзор Кавазашвили, который уверен, что московский коллектив нельзя сбрасывать со счетов.

Кто бы ни находился во главе состава, все воспитаны в духе Юрия Сёмина (бывший главный тренер. — NEWS.ru). У них есть жилка, желание играть, по подбору есть возможности показать зрелищный футбол, они будут бодаться и драться за каждый мяч. Я бы не сбрасывал со счетов «Локомотив», — сказал Кавазашвили.

Итог всем перипетиям подвёл другой футбольный агент Алексей Сафонов, назвавший аутсайдера среди всех российских коллективов.

Всем попались тяжёлые группы. Но смысл выходить в еврокубки, если пенять на соперников? Никто из российских коллективов, понятно, не выйдет из группы, но попасть в Лигу Европы — легко. Самая тяжёлая ситуация со скамейкой у «Локомотива», однако это не освобождает команду от игры. И, пожалуй, это единственный коллектив, который завершит на четвёртом месте. На бумаге это типичный аутсайдер, — подытожил Сафонов.

«Локомотив» также сыграет с мюнхенской «Баварией» и испанским «Атлетико».