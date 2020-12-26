Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/e0d19080-477b-11eb-ab02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты УЕФА составили рейтинг лучших клубов в истории розыгрыша Лиги чемпионов. В статистику вошли показатели с 1955 года до наших дней.

Самым лучшим клубом оказался мадридский «Реал». В активе «королевской» команды за указанный срок имеется 13 почётных трофеев Лиги чемпионов. На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария» с шестью титулами. Третья позиция осталась за «Барселоной». Каталонцы становились лучшей командой Европы пять раз.

Самой успешной российской командой в истории розыгрышей ЛЧ стал московский «Спартак». «Красно-белые» играли в Лиге 20 раз. В рейтинге лучших клубов столичный коллектив занял 34-е место.

Остальные российские коллективы расположились в рейтинге в следующем порядке: ЦСКА занял 45-е место, петербургский «Зенит» — 58-е, столичный «Локомотив» — 91-е, казанский «Рубин» — 166-е, «Ростов» — 218-е, «Краснодар» — 223-е, московское «Торпедо» — 342-е, столичное «Динамо» — 374-е, владикавказская «Алания» — 501-е, сообщается на сайте УЕФА.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона, по версии ФИФА, под названием The Best FIFA Football Awards 2020. Тренером года стал немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством в 2019 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а в 2020 году Английской премьер-лиги.