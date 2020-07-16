Московский «Локомотив» предложил «Милану» €7 млн за защитника Лаксальта

https://static.news.ru/photo/7a05b09e-c773-11ea-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Диего Лаксальт Фото: Lm/Alessio Tarpini/Ipa/Global Look Press

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) предложил «Милану» €7 млн за переход левого защитника Диего Лаксальта, сами «россонери» при этом просят за 27-летнего уругвайца €10 млн.

О деталях переговоров по Лаксальту стало известно Calciomercato.com. По данным портала, посредник российской стороны прибыл в офис «Милана» 15 июля, где представил предложение «Локомотива». Итальянские журналисты полагают, что, несмотря на расхождение в вопросе цены, стороны могут прийти к компромиссу, так как у обоих команд присутствует желание оформить этот трансфер.

Лаксальт вернулся в «Милан» из аренды в «Торино» в январе, когда итальянскому клубу понадобился игрок на подмену Тео Эрнандеса.

Ранее появлялись сообщения об интересе «Милана» к игроку железнодорожников Алексею Миранчуку, однако, как утверждает итальянский портал, на переговорах 15 июля речь о российском полузащитнике не шла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Златан Ибрагимович может остаться в «Милане», если его зарплата составит €6 млн. Такие требования 38-летнего шведского нападающего директор клуба Иван Газидис считает завышенными.