Московский «Локомотив» предложил «Милану» €7 млн за защитника Лаксальта

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) предложил «Милану» €7 млн за переход левого защитника Диего Лаксальта, сами «россонери» при этом просят за 27-летнего уругвайца €10 млн.
О деталях переговоров по Лаксальту
Лаксальт вернулся в «Милан» из аренды в «Торино» в январе, когда итальянскому клубу понадобился игрок на подмену Тео Эрнандеса.
Ранее появлялись сообщения об интересе «Милана» к игроку железнодорожников Алексею Миранчуку, однако, как утверждает итальянский портал, на переговорах 15 июля речь о российском полузащитнике не шла.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Златан Ибрагимович может остаться в «Милане», если его зарплата составит €6 млн. Такие требования 38-летнего шведского нападающего директор клуба Иван Газидис считает завышенными.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен