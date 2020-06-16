Ибрагимович хочет остаться в «Милане» за €6 млн

Шведский футболист Златан Ибрагимович может остаться в «Милане», если его зарплата составит €6 млн. Такие требования 38-летнего нападающего директор клуба Иван Газидис считает завышенными.
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Другим итальянским клубом для Ибрагимовича может стать «Монца». Клуб, перешедший в Серию В, которым владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проявляет интерес к шведу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб «Милан». У футболиста не очень хорошие отношения с руководством миланской команды, поэтому шансов на то, что он останется в клубе, крайне мало. Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого является.
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