Ибрагимович хочет остаться в «Милане» за €6 млн

https://static.news.ru/photo/4e63ac64-b046-11ea-aa1a-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Lm/Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведский футболист Златан Ибрагимович может остаться в «Милане», если его зарплата составит €6 млн. Такие требования 38-летнего нападающего директор клуба Иван Газидис считает завышенными.

Об этом сообщает Corriere della Sera. Издание отмечает, что решение о продлении контракта теперь зависит от руководства «россонери».

Другим итальянским клубом для Ибрагимовича может стать «Монца». Клуб, перешедший в Серию В, которым владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проявляет интерес к шведу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб «Милан». У футболиста не очень хорошие отношения с руководством миланской команды, поэтому шансов на то, что он останется в клубе, крайне мало. Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого является.