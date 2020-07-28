Московский «Локомотив» предложил Кокорину €4 миллиона подъёмных

Московский «Локомотив» выступил с довольно выгодным предложением к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину.
Так, переход в стан «железнодорожников» на правах свободного агента принесёт форварду €4 млн в качестве подписного бонуса,
Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал «хорошим» календарь РПЛ на предстоящий сезон.
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