Министр спорта Италии не смог подтвердить возобновление тренировок 4 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о том, как Серия А будет выходить из карантина в связи с пандемией коронавируса.
Сейчас не могу подтвердить, что 4 мая возобновятся тренировки или сам сезон. В среду встречусь с федерацией футбола, она представит протокол тренировок, и мы вместе его оценим. Мы должны понять, готов ли футбол к возобновлению тренировок, — цитирует Спадафора La Gazzetta dello Sport.
Он также подчеркнул, что возобновление тренировок не означает возобновление футбольного сезона.
Ранее сообщалось, что ответными матчами полуфинала Кубка Италии «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса. Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа, писал NEWS.ru.
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