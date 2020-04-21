Футбол

Министр спорта Италии не смог подтвердить возобновление тренировок 4 мая

13:36, 21 апреля 2020
Фото: Claudio Furlan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о том, как Серия А будет выходить из карантина в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас не могу подтвердить, что 4 мая возобновятся тренировки или сам сезон. В среду встречусь с федерацией футбола, она представит протокол тренировок, и мы вместе его оценим. Мы должны понять, готов ли футбол к возобновлению тренировок, — цитирует Спадафора La Gazzetta dello Sport.

Он также подчеркнул, что возобновление тренировок не означает возобновление футбольного сезона.

Ранее сообщалось, что ответными матчами полуфинала Кубка Италии «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса. Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа, писал NEWS.ru.

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