Италия планирует возобновить футбольный сезон матчами Кубка страны в мае

https://static.news.ru/photo/24fbc7e4-7fcc-11ea-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Ответными матчами полуфинала Кубка Италии по футболу «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса.

Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа, пишет La Republicca.

Сообщается, что такая мера позволит другим командам получить больше времени на подготовку к возобновлению национального чемпионата.

Ранее сообщалось, что сезон чемпионата Италии по футболу будет возобновлён в мае, если результат тестирования всех игроков Серии А на коронавирус будет отрицательным, писал NEWS.ru.