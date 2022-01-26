Между Карпиным и Дзюбой произошла потасовка на сборах «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что на сборах «Зенита» между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим петербургской команды Артёмом Дзюбой произошла потасовка. По словам Ловчева, участников конфликта чуть не пришлось разнимать, сообщает «Матч ТВ».

По словам Ловчева, конфликт произошёл давно, во время одного из сборов «Зенита» в ОАЭ. Карпина не устроило то обстоятельство, что Дзюба ходил и везде рассказывал, что у них «не сложилось» с новым наставником национальной команды.

У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там, — сказал Ловчев.

Дзюба дебютировал за сборную России по футболу 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с командой Греции. Впоследствии он ещё 54 раза выходил на поле в футболке национальной команды, записал на свой счёт 30 голов и 16 результативных передач.

После чемпионата Европы Дзюба ни разу не оказался в окончательной заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом новоиспечённый главный тренер Валерий Карпин включал форварда в расширенный список и лично общался с ним относительно выступлений за команду. Но Дзюба отказался принимать участие в октябрьских матчах отбора.

Ранее бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил отказ нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина от нападающего Артёма Дзюбы возможным несоответствием футболиста игровой модели сборной.