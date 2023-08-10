Мбаппе поставил точку в слухах об уходе из ПСЖ Мбаппе заявил, что останется в ПСЖ до конца контракта

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Французский футболист Килиан Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что останется в клубе до конца контракта, передает Le Parisien. Договоренности действуют до июня 2024 года и могут быть продлены на сезон 2024/25.

Остаться в ПСЖ — мой единственный вариант на данный момент, — сказал игрок.

Как подчеркивают журналисты, не будет никаких предложений в последнюю минуту 31 августа или 1 сентября, не будет презентации «с большой помпой» на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Мбаппе 24 года, он играет за ПСЖ с 2018 года и с тех пор пять раз взял титул чемпиона Франции, а трижды — кубок страны. Игрок провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. Со сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года и завоевал серебро ЧМ в Катаре. На нем он стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов.

В том, какие слухи ходили вокруг трансферафранцузской звезды, разбирался NEWS.ru. Еще 4 июля переговоры команды и игрока были в тупике. Тогда в парижском клубе пришли к выводу, что Килиан хочет уйти в 2024 году без денежной компенсации для клуба, не активировав опцию продления договора до 2025-го.