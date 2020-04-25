Матчи высшей футбольной лиги Польши могут возобновиться в мае

https://static.news.ru/photo/cb07df78-86f3-11ea-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beata Zawadzka/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что матчи высшей футбольной лиги Польши могут возобновиться до конца мая.

Я принял решение о возобновлении футбольной высшей лиги и высшей лиги в мотокроссе. Первый матч может состояться до конца мая, — сказал Моравецкий на пресс-конференции.

Он отметил, что спортсмены смогут вернуться к тренировкам в начале мая. Первое время матчи будут проходить без зрителей.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) приняли решение, что нынешний футбольный сезон завершится в августе, писал NEWS.ru.