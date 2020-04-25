Матчи высшей футбольной лиги Польши могут возобновиться в мае

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что матчи высшей футбольной лиги Польши могут возобновиться до конца мая.
Я принял решение о возобновлении футбольной высшей лиги и высшей лиги в мотокроссе. Первый матч может состояться до конца мая, — сказал Моравецкий на пресс-конференции.
Он отметил, что спортсмены смогут вернуться к тренировкам в начале мая. Первое время матчи будут проходить без зрителей.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) приняли решение, что нынешний футбольный сезон завершится в августе, писал NEWS.ru.
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