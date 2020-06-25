Матч «Тамбова» с «Зенитом» пройдёт без зрителей

https://static.news.ru/photo/0f0c2410-b78a-11ea-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: fctambov68/vk.com

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей.

Решение было принято правительством Нижегородской области в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, на игру не будут допущены журналисты, сообщает пресс-служба «Тамбова».

Встреча пройдёт 1 июля на стадионе «Нижний Новгород» в 17:30 мск.

В матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» — 2:1, «Спартак» одолел тульский «Арсенал» со счётом 3:2, петербургский «Зенит» выиграл у московского ЦСКА со счётом 4:0, «Уфа» со счётом 2:1 обыграла «Тамбов», а «Локомотив» нанёс поражение «Оренбургу» со счётом 1:0, писал NEWS.ru.