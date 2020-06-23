Матч «Сочи» против молодёжи «Ростова» посмотрели почти 700 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/5d15d2aa-b56e-11ea-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» занял второе место по количеству телезрителей России.

За игрой следили 695,9 тысяч человек, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Больше посмотрели только центральный матч тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» — 856,8 тысяч любителей футбола. В тройку лидеров также попал матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком», который посмотрели 680,2 тысяч человек.

В матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» — 2:1, «Спартак» одолел тульский «Арсенал» со счётом 3:2, петербургский «Зенит» выиграл у московского ЦСКА со счётом 4:0, «Уфа» со счётом 2:1 обыграла «Тамбов», а «Локомотив» нанёс поражение «Оренбургу» со счётом 1:0, писал NEWS.ru.