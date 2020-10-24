Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» закончился вничью

https://static.news.ru/photo/64f3f24a-1630-11eb-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mufc.news

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Челси» в ходе матча шестого тура Английской премьер-лиги завершилась вничью без забитых голов.

В этом матче состоялся дебют уругвайского нападающего Эдинсона Кавани за МЮ. Он вышел на замену вместо Дэниела Джеймса на 58-й минуте игры.

«Челси» с 9 набранными очками после 6 игр идёт 6-м в турнирной таблице АПЛ. У МЮ 7 очков после 5 матчей и 15-я позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Так, «манкунианцы» планируют побороться за футболиста во время следующего трансферного окна.