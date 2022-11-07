«Машина не завелась»: путешествие Дзюбы в Турцию обернулось провалом года Самый звездный российский футболист оказался не нужен даже средней команде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артем Дзюба

Артем Дзюба и «Адана Демириспор» — этот союз не получился долгим и счастливым. А жаль, ведь надежды были большие и начало было многообещающим. Сейчас все кончено: 34-летний российский футболист и турецкий клуб расторгли контракт. Каким именно получилось турецкое путешествие одного из самых звездных российских футболистов, почему оно закончилось так бесславно и что ждет Дзюбу в ближайшем будущем — расскажем.

Сам или не сам

О том, что Дзюба больше не является игроком клуба «Адана Демириспор», первым сообщил журналист Иван Карпов. У Ивана большие связи в футболе, поэтому некоторые вещи он может сообщать раньше остальных. По его информации, игрок и клуб расторгли контракт, но он не уточнил, по чьей инициативе это расторжение случилось.

Информация об этом стала появляться позже. По данным Sport24, причиной разрыва стали задержки по зарплате, а также нехватка игрового времени. Отмечалось, что турецкий клуб до сих пор не выплатил 34-летнему футболисту зарплату за сентябрь и октябрь.

Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января-февраля 2023 года, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Но уже в тот же день, 6 ноября, появилась противоположная информация о причинах ухода Артема из «Аданы». В «РБ Спорт» сообщили, что инициатором расторжения контракта с россиянином стал именно клуб. А точнее, его главный тренер Винченцо Монтелла, под чьи схемы Дзюба не подходит. А с зарплатами там проблем нет, Дзюба все получил и спокойно уехал, никто никому ничего не остался должен.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Артем Дзюба

О том, что речь идет именно о соглашении сторон, подтвердили и в Турецкой футбольной федерации. Информация официальная, можно ей поверить. В общей сложности за три месяца Артем провел за турецкую команду пять неполных матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2023 года и мог быть продлен еще на год в случае успешной игры.

Об «успехах» Дзюбы в Турции говорит еще один факт — количество купленных футболок с его фамилией. В общей сложности их купили около 200 раз. Причем почти все — в первый месяц. В последние два месяца на игровую форму с фамилией россиянина заказов не было.

Российская лига или Медиалига

По данным «Матч ТВ», сейчас на Дзюбу претендуют несколько российских и турецких клубов, но «Зенита», за который форвард выступал с 2015 по 2022 год, в их числе нет.

Что это за несколько российских клубов? Сейчас известно об одном — «Торпедо». В эту московскую команду Артем мог перейти еще летом, но тогда выбрал Турцию. По информации Sport24, вариант с москвичами до сих пор остался, переговоры уже начались. А в «Чемпионат.com» уверены, что в переходе Дзюбы заинтересован лично президент «Торпедо» Илья Геркус. А остальное руководство клуба сомневается в целесообразности этого трансфера.

Неплохим вариантом кажется «Рубин» Леонида Слуцкого. Артем в отличных отношениях с тренером, тренировался с командой летом. Да, казанский клуб сейчас в Первой лиге (ФНЛ), но это временно, они вернутся, и Дзюба может вернуться в большой футбол вместе с ними.

Еще один вариант для Дзюбы — выступать в Медиалиге. Кто забыл — это футбольный проект, возникший в 2022 году. Десять команд, каждая из которых состоит из блогеров, артистов, профессиональных футболистов и других спортсменов, соревнуются между собой. Сейчас это очень популярная и перспективная штука, люди делают из футбола шоу, да и уровень там достойный, в этом году несколько команд Медиалиги прошли стартовые раунды Кубка России, обыграв соперников из профессиональных российских лиг.

Дзюбу хотят видеть в команде «Наши Парни», созданной Российским футбольным союзом (РФС). Ребята уже даже напечатали для Артема форму.

Футболка готова, предложение сделано, ждем ответ от Артема, — написали «Наши Парни» в своем Telegram-канале.

Ранее Дзюбу также пригласили в Watch TV — команду телеканала «Матч ТВ». За нее выступают другие экс-спартаковцы Роман Павлюченко и Никита Баженов. В заявку «Наших Парней» на сезон МФЛ были включены в числе прочих Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов и другие звезды российского футбола. Чем не вариант для Артема?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Артем Дзюба

Легендарный российский футболист Александр Мостовой, сам потренировавший клуб Медиалиги Fight Nights, считает, что Артему рано в медиафутбол, ему нужно еще задержаться в профессиональном.

Куда Артем вернется? Я думаю, в Россию. В Европу вряд ли. А в России в любую команду, наверное, кроме «Зенита»... Ему 34 года, еще можно играть в Премьер-лиге. Мы же видим, каким командам не хватает мастеровитых игроков. В любую команду может пойти Артем. Это я говорил ещё тогда, когда он оставался без клуба, а все спрашивали, почему его никто не берет. У него большие запросы, но, если хочешь играть, нужно соглашаться на какие-то условия, — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Сейчас все зависит от амбиций Артема. Готов ли он признаваться самому себе, что он уже все? Или эго заставит его попробовать еще разок на высоком профессиональном уровне. Ведь вне зависимости от того, платили Артему деньги в «Адане» или нет, это не отменяет очевидного факта: он там не смог заиграть. Он проиграл конкуренцию не самым сильным футболиастам даже по меркам турецкой лиги. Он не показал ничего особенного.

Ему 34 года. Это не тот возраст, когда обязательно надо заканчивать с футболом, есть много примеров форвардов типажа Дзюбы, кто играл на хорошем уровне до 38–40. Но 34 — это тот возраст, когда чтобы поддерживать топ-уровень, нужно прилагать чуть больше усилий, чем раньше. Найдет ли в себе Артем, заработавший почти все деньги на планете и выигравший все российские титулы, эту мотивацию? В этом заключается главный и, по сути, единственный вопрос.