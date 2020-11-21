«Манчестер Сити» отказался от приобретения Лионеля Месси

https://static.news.ru/photo/4b5c94d4-2cd0-11eb-afa7-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси не перейдёт в «Манчестер Сити». Английский клуб решил рассмотреть других спортсменов из-за нескольких причин.

Как утверждает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к ситуации, английский клуб отказался от планов по приобретению шестикратного обладателя «Золотого мяча».

На это есть две причины: возраст и деньги. Касательно возраста — он близок к закату карьеры, и есть риск взять Месси, который сильно отличается от того, что мы наблюдали в последние 17 лет в составе «Барселоны». <...> Это идёт рука об руку с финансовыми. Даже если он придёт как свободный агент, его зарплата астрономически высока — он получает около €100 млн в год. Это было бы огромным финансовым бременем для любого клуба, тем более в условиях пандемии, — заявил источник.

О возможном уходе Месси из «Барсы» мировые СМИ пишут уже не первый год. Однако сейчас он близок к этому, как никогда раньше. Аргентинец не скрывает недовольства ситуацией в команде и конфликтует с руководством клуба. Он уже был готов уйти, но его убедили остаться до окончания контракта, который истекает летом 2021 года. Соответственно, с января он может вести переговоры с другими клубами.

«Манчестер Сити» назывался как наиболее вероятный вариант продолжения карьеры одного из лучших футболистов XXI века. В приходе Месси был заинтересован главный тренер «горожан», легенда «Барселоны» Хосеп Гвардиола, который ранее руководил «сине-гранатовыми» с Лео в составе. Но, судя по всему, этого трансфера не произойдёт.

Лионель Месси Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, Месси резко ответил на вопрос журналиста о ситуации в команде. Он заявил, что устал быть причиной всех бед в «Барсе».