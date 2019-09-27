https://static.news.ru/photo/c4cdc3f2-e202-11e9-830e-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев посетил матч между «Ростовом» и московским «Динамо», который прошёл в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу.

Мамаев прилетел в Ростов для переговоров с руководством местного футбольного клуба. В четверг, 26 сентября, Мамаев в Москве должен был пройти медосмотр в «Динамо», но его перенесли. Мамаев вылетел вместе с «Динамо» в Ростов на матч 11-го тура, где должен был провести переговоры с руководством клуба, писал News.ru.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.