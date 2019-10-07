Прохор Ильиных, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего кумира Златана Ибрагимовича, вместе со своей матерью посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске.

Школьник сфотографировался с капитаном сборной Артёмом Дзюбой и главным тренером команды Станиставом Черчесовым.

Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин выразил поддержку Прохору и пригласил его на матч сборной России против команды Шотландии, который пройдёт 10 октября в «Лужниках».

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