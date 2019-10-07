Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Дмитрий Скопинцев назвал московский «Спартак» лидером чемпионата России после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился в пользу краснодарской команды со счётом 2:1.

Победили, такой сильный соперник. Мы не можем доминировать все 90 минут. Эта команда тоже в лидерах идёт, игра обоюдоострая была. Хорошо, что победили, приблизились, — сказал Скопинцев Sport24. Футболист отметил,...