Прохор Ильиных, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего кумира Златана Ибрагимовича, вместе со своей матерью посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске.
Школьник сфотографировался с капитаном сборной Артёмом Дзюбой и главным тренером команды Станиставом Черчесовым.
Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин выразил поддержку Прохору и пригласил его на матч сборной России против команды Шотландии, который пройдёт 10 октября в «Лужниках».
Победили, такой сильный соперник. Мы не можем доминировать все 90 минут. Эта команда тоже в лидерах идёт, игра обоюдоострая была. Хорошо, что победили, приблизились, — сказал Скопинцев Sport24.
Футболист отметил,...
Мальчик со скандальной прической Ибрагимовича посетил тренировку сборной РФ