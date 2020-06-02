Мадридский «Реал» доиграет сезон на резервном стадионе

https://static.news.ru/photo/ca45cb52-a4c3-11ea-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что оставшиеся домашние матчи чемпионата Испании в сезоне-2019/20 команда проведёт на резервном стадионе «Альфредо ди Стефано».

Мы приняли решение провести все оставшиеся домашние матчи чемпионата на поле резервной команды, — цитирует Переса портал Goal.

Стадион «Альфредо ди Стефано» вмещает шесть тысяч человек. В это время на основном стадионе команды «Сантьяго Бернабеу» будут проходить ремонтные работы.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня, новый сезон — 12 сентября. Тебас добавил, что главной задачей является доиграть чемпионат страны. Завершить нынешний розыгрыш примеры планируется 12 июля, писал NEWS.ru.