Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, справедливый ли результат встречи и за счёт чего «красно-белые» победили ЦСКА (1:2) в главном дерби чемпионата России.

— Евгений Серафимович, соперники действовали достаточно осторожно и только под конец первого тайма команды обменялись опасными моментами. Сохраняли силы на второй тайм?

— Нет. Это же тонкая материя — настрой игроков на дерби. Что для Шюррле или Тила, двух новых футболистов, какой-то ЦСКА? Ничто по большему счёту. Шюррле — чемпион мира, для него был настрой на «Баварию» — более классную, известную команду. Новички недавно приехали в Россию, осматриваются, привыкают к футболу. Поэтому здесь нет ничего странного.

Во многом помог победить спартаковский дух — было полное единение болельщиков и команды. Нужно быть в «Спартаке», чтобы понимать, что такое игра против «красно-синих». Новички только обживаются, изучают, что значит ЦСКА для «красно-белых» болельщиков. Они только недавно пришли и стали единой командой. Им ещё сыгрываться и сыгрываться, впереди ещё будут провальные матчи. Но то, что в столичном дерби произошло их эмоциональное перерождение, — это однозначный факт.

— Как перестроились команды после перерыва?

— Не перестроились, просто в перерыве «красно-белые» ещё больше зарядились на победу. «Спартак» изменился и по качеству, и по материалу — пришли другие игроки в среднюю и переднюю линии. ЦСКА вышло практически в том же составе, который мы наблюдали в прошлом году. Преимущество «красно-белых» в том, что ЦСКА не знает, как играть против совершенно нового коллектива, а «Спартак» знает. Кто-нибудь догадывался, что выстрелит защитник Самуэль Жиго? Нет, в том числе и руководители ЦСКА.

— У «спартаковских» ворот активно действовал Чалов, который вышел без маски несмотря на перелом носа, но забить так и не удалось. Сказалась травма?

— Ничего бы страшного не было, если бы он вышел в маске. Все равно это делает честь Фёдору. Вышел на дерби, которое считается главным в стране.

Сергей Булкин/News.ru

— После того, как Фернандес сравнял счёт, поле заволокло дымом. Арбитр Сергей Карасёв на несколько минут остановил матч, однако за это время ничего не рассеялось. Кажется, только Жиго и ориентировался в этом тумане, увеличив разницу в счёте. Можно ли сказать, что «красно-синие» болельщики помогли футболистам «Спартака»? Или все находились в абсолютно равных условиях?

— Они (болельщики — News.ru) помогли «Спартаку», однозначно. Когда команда забивает, у неё поднимается дух, имеет психологическое преимущество. И так должно было быть, но болельщики ЦСКА, устроив фаер-шоу, заставили Карасёва остановить игру. И дав эту паузу, игроки «армейцев» успокоились, а могли в это время рваться к победе. Это их, конечно, расслабило. Да и Карасёв остановил матч по одной причине — система VAR, которая работала на этой игре, не могла в этом дыму определить эпизоды, которые могли случиться. В то время, когда ЦСКА забил, игрокам дали паузу и что они сделали? Были довольны голом, но не поспешили к Гончаренко за следующей установкой. А «Спартак» и Кононов в это время работали. Он подозвал команду к себе, делал установку, махал руками, настраивая ребят на последние 15 минут. Не случайно именно после этой паузы при первом же угловом и при первой же возможности «красно-белые» забивают победный мяч.

— Казалось, после матча с «Тамбовом», команду невозможно спасти. Можно ли считать, что «Спартак» сыгрался?

— Нельзя. Это процесс не одного дня. Но мастера больше понимают друг друга. Тот же Тил и Шюррле довольно-таки быстро найдут общий язык.

— Если отбросить дубль Жиго, кто лучший игрок по вашему мнению?

— Шюррле, потому что это квалифицированный футболист, и как только он оказывался с мячом, где надо было придержать — придерживал. Первый гол Жиго забил именно с его передачи. До этого дважды в этой позиции оказывался Бакаев — молодой, перспективный, но не опытный и не такой квалифицированный, как немец. И он не мог раз за разом подать мяч. А у Шюррле был один момент, и он его с точностью исполнил. Вообще, два лидера «Спартака» были в этой игре — Жиго и Шюррле.

— Не ждали ли большего от Влашича, как от одного из лидеров ЦСКА?

— Конечно ждал, но Влашич и Фернандес играют уже год с ЦСКА. И мы все знаем, что они будут делать. Это лидеры. «Спартак» к ним больше приспособился, хотя Фернандес забил опасный гол.

— ЦСКА проиграл из-за короткой скамейки, согласитесь?

— У ЦСКА проблема короткой скамейки. Там сидят молоденькие ребята, ещё не опытные. Плюс двое игроков получили травму. Но мы знаем, что у «красно-синих» финансовые проблемы. Честь и хвала тренеру, который держит команду на плаву так, что, кажется, когда выбывают два-три игрока, то некому играть, но ребята справляются.

— У ЦСКА был достаточно экспериментальный состав — Ефремов, Кучаев и Набабкин в старте. Удалось ли удивить соперника?

— Этим не удивляли, это издержки того, что другие травмированы. Кучаев не вышел бы, если бы не был травмирован Сенников. Это игроки запаса, которые выходят, если основа не может.

— Кучаев вышел впервые в старте после серьёзной травмы. Справился ли молодой футболист со своими функциями на поле?

— Нет, не думаю. «Спартак» полностью переиграл и Кучаева, и соперника в целом.

— Справедливый результат?

— Справедливый, сто процентов.