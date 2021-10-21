«Локомотив» уступил «Галатасараю» с минимальным счётом в Лиге Европы

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Футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со счётом 0:1. Игра проходила в Москве.

Единственный мяч во встрече был забит на 82-й минуте. Автором гола стал Керем Актюркоглу. После паса Моруцана Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо вратаря «Локомотива» — 1:0. Больше голов во встрече забито не было.

После третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» располагается на четвёртом месте в группе Е с одним очком в запасе.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:4. Игра проходила в Москве.