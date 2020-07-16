«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе красно-зелёных дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
В составе «армейцев» отличился Никола Влашич.
«Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице, в активе команды 54 очка. По итогам встречи «железнодорожники» гарантировали себе участие в ЛЧ-2020/21.
ЦСКА с 47 очками находится на четвёртом месте.
В последнем туре команда Марко Николича отправится в Екатеринбург, где сыграет с «Уралом», подопечные Виктора Гончаренко на своём поле примут «Тамбов».
Как писал NEWS.ru, в «Уфе» зафиксировали случай заражения коронавирусом. Однако команда не стала отправляться на карантин. Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что больной ни с кем не контактировал.
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