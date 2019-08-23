https://static.news.ru/photo/98803664-c69a-11e9-b94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольные клубы «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Москвичи открыли счёт уже на шестой минуте, после грубой ошибки голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Молодой вратарь не смог зафиксировать мяч после несильного удара Гжегожа Крыховяка.

«Краснодар» отыгрался ближе к концу первой половины встречи — Магомед-Шапи Сулейманов забил головой с отскоком от газона. Команды провели несколько опасных атак и создали ряд моментов, однако больше голов в игре зрители не увидели. Финальный свисток судьи зафиксировал ничью — 1:1.

Результат матча позволил обоим клубам сравняться по очкам с «Зенитом», ранее уступившим «Уфе» — 0:1. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» делят 1–3-е места в таблице РПЛ после семи туров с 14 очками.

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