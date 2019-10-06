https://static.news.ru/photo/25ab6046-e86e-11e9-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alan Martin/imago-images/Global Look Press

Игроки футбольных клубов «Ливерпуль» и «Лестер» устроили драку по окончании встречи двух клубов в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счётом 2:1. Сразу после финального свистка арбитра игроки двух команд бросились выяснять отношения, дойдя до рукоприкладства. Конфликт удалось погасить, успокоив самого активного участника потасовки, нападающего «Лестера» Айосе Переса.

Победа позволила «Ливерпулю» закрепиться на первом месте турнирной таблицы АПЛ с 24 очками. «Лестер» пока четвёртый, в его активе 14 очков.

Ранее News.ru приводил сообщения британских СМИ, согласно которым нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуется «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «манкунианцев» Уле Гуннар Сульшер включил россиянина в список трансферных целей команды.