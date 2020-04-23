Лионель Месси стал лучшим игроком за последние 25 лет

https://static.news.ru/photo/a2305938-85f7-11ea-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Мессии стал лучшим игроком за последние 25 лет.

На втором месте рейтинга по версии издания FourFourTwo оказался форвард итальянского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Тройку лидеров замкнул бывший полузащитник «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан, ныне тренирующий «сливочных».

Ранее NEWS.ru писал, что в действующем сезоне Ла Лиги Месси занимает только четвёртое место по успешным обводкам среди всех игроков, сделавших 50 и более попыток.