Лионель Месси стал лучшим игроком за последние 25 лет

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Мессии стал лучшим игроком за последние 25 лет.
На втором месте рейтинга по версии издания FourFourTwo оказался форвард итальянского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Тройку лидеров замкнул бывший полузащитник «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан, ныне тренирующий «сливочных».
Ранее NEWS.ru писал, что в действующем сезоне Ла Лиги Месси занимает только четвёртое место по успешным обводкам среди всех игроков, сделавших 50 и более попыток.
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