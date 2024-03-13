«Краснодар» попрощался с главным тренером «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Владимир Ивич

Футбольный клуб «Краснодар» из одноименного города в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Сербский спортсмен возглавлял клуб, находящийся на втором месте в Российской премьер-лиге, с января 2023 года. Представители «Краснодара» пожелали Ивичу успехов в жизни и поблагодарили его за проделанную работу.

«Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем. Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни, — говорится в публикации.

До работы с «Краснодаром» Ивич тренировал греческий ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английский «Уотфорд». Его контракт с российским клубом действовал до конца текущего года. При этом накануне «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2.

Ранее СМИ сообщали, что спортсмен немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон, который планировал получить российский паспорт и выступать за сборную РФ, вызван в национальную команду Германии. Уточняется, что пригласить Антона на мартовские встречи решил тренерский штаб немецкой сборной во главе с Юлианом Нагельсманном.