Планировавший играть за Россию футболист получил вызов в сборную Германии Хотевшего играть за Россию футболиста Антона вызвали в сборную Германии

Футболист немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон, который планировал получить российский паспорт и выступать за сборную РФ, вызван в национальную команду Германии, передает Sky Sports. По информации издания, тренерский штаб немецкой сборной во главе с Юлианом Нагельсманном решил впервые пригласить Антона на мартовские встречи.

Отмечается, что экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов был готов рассмотреть Антона, если бы тот получил гражданство. Известно, что 27-летний спортсмен родом из Узбекистана.

В текущем сезоне спортсмен принял участие в 29 матчах во всех турнирах. Защитник отличился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев заявил, что американский боксер Деандре Севейдж изъявил желание стать гражданином РФ после боя с россиянином Дмитрием Кудряшовым. Спортсмену пообещали оказать всю необходимую помощь в оформлении. Севейдж в устной форме сообщил о своем намерении получить российский паспорт. На счету 33-летнего американца за профессиональную карьеру четыре победы (все нокаутом) и ни одного поражения.