News.ru — об ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Краснодару» нужно будет на два часа превратиться в «Барселону» и пройти греческий «Олимпиакос», как каталонцы в своё время прошли французский «ПСЖ».

В группу Лиги чемпионов — сквозь Фермопильский проход

«Сухое» поражение на выезде с четырьмя пропущенными мячами — фактически смертный приговор в еврокубковой двухматчевой системе координат. Чтобы ликвидировать столь гигантский гандикап, нужно не только самим забивать, забивать и ещё раз забивать — необходимо также и сохранять свои ворота в неприкосновенности. Ведь ценность гола на выезде в европейских клубных турнирах общеизвестна: пропустил дома — надо забивать на два больше.

Иными словами, если подопечные Мурада Мусаева по ходу ответной встречи с «Олимпиакосом» позволят сопернику отличиться, для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужна будет победа с астрономическим счётом 6:1. Вы в это верите?

Правда, когда в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/17 французский «Пари Сен-Жермен» разгромил испанскую «Барселону» в первом матче со счётом 4:0, все дружно поздравляли команду Унаи Эмери с выходом в четвертьфинал, сочувствуя Лионелю Месси и компании. Однако спустя неделю случилось невероятное: каталонцы «вынесли» парижан даже с одним пропущенным мячом (6:1), доказав, что ничего невозможного в футболе нет.

Впрочем, понятно, что подобные чудеса случаются даже в футболе далеко не каждый год. Да и не каждому дано быть «Барселоной». Но когда перед глазами есть конкретный и вполне свежий пример, жить становится легче. Даже после 0:4 в жарком Пирее.

fckrasnodar.ru

Правда, задача «Краснодара» неимоверно осложняется определёнными факторами. Один из них — неприступная оборона соперника. Во всех шести матчах, сыгранных в нынешнем сезоне, греки обороняли свои ворота, словно триста спартанцев Фермопильский проход. Как следствие, «Олимпиакосу» не смогли забить ни чешская «Виктория» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:0 и 0:4), ни турецкий «Истанбул Башакшехир» — в третьем (0:1 и 0:2), ни клуб «Астерас» в стартовом туре чемпионата Греции (0:1) в минувшую субботу. Добавьте сюда пирейское фиаско «быков» — и получится впечатляющая серия из 540 минут игрового времени без единого пропущенного мяча и с дюжиной забитых.

Между тем главный тренер греческого клуба португалец Педру Мартинш не переоценивает результат первой встречи с «быками».

Большая часть той игры была равной. Всё, что случилось в концовке, стало следствием нашего терпения. Мы были рассудительными, и это помогло добиться хорошего результата. Но у меня нет уверенности, что мы повторим в гостях то, что сделали дома. Главное — пройти в следующую стадию Лиги чемпионов, быть собранными и внимательными. Мы не должны упустить свой шанс выйти в группу, — отметил Педру Мартинш на предматчевой пресс-конференции в Краснодаре.

Ещё один португалец — центральный защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду — поддержал своего наставника и соотечественника, призвав избежать недооценки «Краснодара».

На том уровне, где мы сейчас находимся и играем, каждая команда сильна по-своему. Мы довольны результатом первого поединка, но соперника не стоит недооценивать. Нам надо смотреть вперёд. А то, что мы не пропускали несколько матчей кряду, — это же здорово! Высокие результаты нашей команды только повышают ожидания болельщиков, что мы сыграем ещё лучше, — заключил Семеду.

«В противостоянии с греками ещё не всё решено»

Представитель тренерского штаба «Краснодара» Сергей Матвеев на своём брифинге за день до ответного матча с «Олимпиакосом» подробно разобрал эпизод из первой игры, когда арбитр даже не воспользовался системой VAR, чтобы установить, был ли пенальти за игру рукой защитника греков в собственной штрафной.

Мы до конца не можем понять, почему не был назначен пенальти. Никакого ответа с разъяснениями в клуб не поступало, хотя мы направили запрос. Может, как-то поменялись правила... Если бы пенальти был назначен, и с него был забит гол, наверное, матч мог бы сложиться совсем в ином ракурсе. Не снимаем с себя ответственности за допущенные ошибки, но этот пенальти мог создать большой плюс для нашей команды в игре, тактике, во всём противостоянии, — предположил Матвеев.

Также один из тренеров «чёрно-зелёных» признался, что его команде, видимо, придётся пытаться рисковать с первых минут, чтобы забить быстрый гол, тогда как «Олимпиакос», скорее всего, будет действовать вторым номером. Специалист дал ответ на вопрос, готовы ли «быки» совершить чудо в ответном поединке.

Для нас самое важное — выглядеть командой, которая неравнодушна и отдаёт все силы. Тогда всё будет возможно. Нам понадобится удача, которая подкрепится поддержкой болельщиков и их желанием гнать нас вперёд, — выразил надежду один из тренеров «Краснодара».

19-летний нападающий российского клуба Магомед-Шапи Сулейманов отметил, что при всей стопроцентной надёжности обороны греческой команды нельзя говорить, что забить ей невозможно.

И у «Олимпиакоса» есть слабые стороны, нет ничего запредельного. Вот у нас в первой встрече с греками случилась ошибка — и мы сразу побежали отыгрываться, вследствие чего пропустили ещё. Но сейчас нам тренеры подскажут, как действовать более грамотно, — отметил на пресс-конференции Сулейманов.

Конечно же, и нападающему, дважды в великолепном стиле забившему мячи в ворота «Порту» в предыдущем раунде отбора, задали вопрос, верит ли он в камбэк «Краснодара» после 0:4 в первом поединке.

Нет ничего невозможного. Мы знаем, что в плей-офф еврокубков было много подобных случаев. Нам надо выйти на игру с запредельным настроем. Поверьте, пока в этом противостоянии ещё не всё решено, — считает Сулейманов.

Тем временем задача «Краснодара» до предела осложняется не только чрезвычайно плотным графиком матчей, следующих через каждые три-четыре дня, но и травмами ключевых игроков. Прямо по ходу поединка в Пирее «сломался» недавний новичок «быков» Реми Кабелля. У француза диагностирован разрыв крестообразных связок колена, что влечёт за собой минимум полугодичный процесс реабилитации.

В минувшую субботу южане проводили очередной матч в чемпионате России — дома с московским «Локомотивом». И, по мнению многих специалистов, уставший и истерзанный травмами «Краснодар» был обречён на поражение. Однако подопечные Мусаева не только сумели отыграть быстро пропущенный мяч, но и на протяжении второго тайма доминировали на поле. И этот итоговый ничейный счёт в поединке с «железнодорожниками» позволяет болельщикам до последнего верить в чудо.

В конце концов, и барселонские футбольные боги парижские горшки обжигают!