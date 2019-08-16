Бывший защитник футбольного клуба «Спартак» Юрий Ковтун в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, уверенно ли москвичи обыграли «Тун» и на что стоит рассчитывать болельщикам в предстоящей игре против ЦСКА.

— Быстрый гол всегда крайне опасен. Понятно, что по итогам, даже если бы «Спартак» проиграл в Москве со счётом 0:1, то всё равно бы прошёл дальше. Являлась ли эта мысль неким успокоением?

— В первую очередь такой результат не устраивал бы болельщиков, тем более «Тун» — проходимый коллектив для «Спартака». Швейцарцы создавали сложности, но всё зависело только от москвичей. Если бы подопечные Олега Кононова проиграли 0:1 и всё равно прошли дальше, то это не вызвало бы удовлетворения у тренера, руководства и команды.

— Подопечные Марка Шнайдера как будто не ожидали такого исхода после первого тайма. Что случилось с ними дальше? Устали?

— «Спартак» — команда, которая очень хотела добиться результата, ребята вымотали «Тун». Швейцарцы играли рискованно, очень смело, не надеялись на ошибки «красно-белых», они показывали свою игру, и было видно, что ребята готовы дать хороший бой, у них это получалось первые 30 минут. Но второй тайм всё перевернул с ног на голову. В перерыве Кононов явно хорошо поговорил с ребятами и ввёл изменения в игре, это было видно. В такой день нельзя было проигрывать, и то, что сделало руководство команды перед матчем, поддержав болельщика, — это очень сильно, важно для тех, кто дорожит «Спартаком». Им удалось поменяться во втором тайме и добиться победы ради всех болельщиков.

Сергей Булкин/News.ru

— Можно сказать, что увидели собранный коллектив после первого тайма? Или ошибки, неудачные выходы один на один против соперника, нереализованные моменты являются звоночком для беспокойства?

— В целом пока да, являются. В каждом матче в обороне есть моменты, которые создаёт соперник. «Спартак» пропускает во всех встречах, кроме игры с «Динамо», когда сыграли на ноль. Да и в целом «красно-белые» плохо тогда выглядели. Вопросы ещё есть, команда над этим работает. Игру в атаке «Спартак» создаёт достаточно, а при оборонительных действиях коллектив всё понимает, но не делает. Надо быстрее избавиться от негативных моментов.

— Как вообще исправить дыру в обороне?

— Только через тренировки. Примерно на 90% тренер определился с составом, это уже очевидно. Оборона состоит из коллективных действий всей команды. Самое важное — игра защитников. Есть понимание, кто играет в центре, а кто по флангам, хоть иногда и меняют Ещенко и Рассказова по местам, — это хорошо, но при этом понимании брешь всё равно присутствует. Соперники всегда создают очень опасные моменты у ворот «Спартака». Всё зависит от плодотворной работы и выполнения тех требований, которые ставит главный тренер.

— Очень много возникло вопросов к Резуану Мирзову. Что скажете?

— Игрок осваивается, в нём есть сильные качества, которые видит Кононов. Он знает, в чём полезен для команды как в общекомандных действиях, так и в индивидуальных. Бывает, когда с первых минут не идёт игра. Резуан старается, это видно, и это даст свои плоды. Он умеет обыгрывать, обострять, у него ещё есть запас силы, чтобы играть полезно.

— Можно ли назвать победу «Спартака» уверенной? Или «счёт забывается, а победа остаётся»?

— Уверенной? Такие победы, конечно, всегда приятны. Но вряд ли ответная встреча была такой. Первый тайм вызывает много вопросов. Понятно, что при плохой игре можно побеждать и так случается. «Спартак» был на голову сильней «Туна», хотя у команды бывают матчи, когда соперник слабее, но при этом игрокам приходится просто вытягивать. Во втором тайме так и произошло. По ходу матча не хотелось резких перепадов, как было в Швейцарии, когда первый тайм «Спартак» здорово отыграл, а во втором выглядел совсем неважно. Важно, чтобы все 90 минут команда играла в одном стиле и темпе. «Спартак» к этому стремится.

Сергей Булкин/News.ru

— Согласитесь, что если бы не классная игра Максименко, то матч мог сложиться иначе?

— Всегда в команде есть последний рубеж — голкипер, который должен выручать. Были такие игры, когда ему это не удавалось, но сейчас он набирается опыта, проявляется больше таких качеств, чтобы быть достойным игроком основного состава «Спартака». Надеюсь, что он будет так же хорош против ЦСКА, как в играх с «Туном».

— Следующий соперник в борьбе за выход в группу — португальская «Брага». Что стоит от них ожидать?

— «Спартак» начнёт подготовку и поймёт слабые и сильные стороны соперника. Португальские клубы всегда считались достаточно сильными. У обоих команд есть интерес и необходимость пройти дальше. Вряд ли «красно-белым» будет легко. Но перед москвичами стоит задача пройти и попасть в основную группу Лиги Европы.

— Впереди главное дерби с ЦСКА. У «красно-синих» могут не выйти классовые игроки Фёдор Чалов и Арнор Сигурдссон из-за травм, у «Спартака» точно не сыграет Эсекьель Понсе. Кем заменить?

— Мы можем высказать личное мнение, но мы же не тренеры. У «Спартака», я уверен, уже есть претенденты: впереди Шюррле может сыграть, видно, что проявляются уже варианты в атакующих линиях, примерно понятно, кто будет играть на острие. У ЦСКА вопрос более острый, потому что Чалова заменить очень сложно, он лидер коллектива, от него всегда очень много зависит.

— За спиной «Спартака» три победы подряд. Стоит ли болельщикам надеяться на удачный результат? Или «армейцы» не отдадут так просто три очка?

— Никто никогда не собирается отдавать очки в главном дерби страны. Победы всегда дают положительный импульс для команд. ЦСКА набрал ход в чемпионате. Да, у «Спартака» три победы подряд, но про них не надо помнить, надо идти дальше. Просто не будет никому, расслабляться нельзя. Матч покажет, конечно, кто на данный момент более подготовлен тактически, индивидуально и командно, конечно же. Всё будет зависеть от совокупности. В таких матчах всегда сложно что-то предсказать. Игры всегда проходят в упорной, неуступчивой и жёсткой борьбе. Эта встреча всегда стоит особняком. Болельщики, я уверен, будут подстёгивать команды. «Спартаку» необходимо набирать очки, которые сильно потеряны, отобрать их у соперника. Но каждая команда будет играть на победу. Посмотрим, кто кому какие сюрпризы преподнесёт.