Ковтун прокомментировал ничью «Спартака» и рассказал о подготовке «Урала»

https://static.news.ru/photo/3f6c4878-b88f-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ковтун Фото: ФК «Урал»/vk.com

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне тренер «Урала» Юрий Ковтун сравнил не засчитанный гол Александра Соболева с ситуацией вокруг игры с «Рубином» в матче 23-го тура, когда отменили гол Андрея Егорычева.

Решение принято и обсуждать его нет смысла, ничего не поменяешь. Такие моменты часто случаются. Например, в нашей игре с «Рубином» был схожий момент. Забиваем гол — отменяют из-за того, что игрок стоял в положении вне игры, хотя не мешал голкиперу, как Жиго, — сказал Ковтун корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, раньше на это не обращали внимания, главное — не делать никаких движений.

Кроме того, 50-летний специалист рассказал, в каком состоянии уральцы подходят к встрече с «Тамбовом», которая состоится в воскресенье, 28 июля.

Насколько готова команда покажет матч. Мы всегда ответственно подходим к тренировкам. Проблем в команде нет. Наша игра будет на домашней арене, и самое главное для нас — взять три очка, — добавил он.

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0.

На 88-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», встреча закончилась со счётом 1:1.