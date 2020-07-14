Колосков назвал перепалку между Карпиным и Прядкиным кухонной междоусобицей

https://static.news.ru/photo/ca2cfbee-c5f3-11ea-a17c-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Колосков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал негативное мнение на счёт открытого конфликта между главой Российской премьер‑лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

Все это похоже на кухонную междоусобицу, которая не красит. К футболу это отношения не имеет. Что‑то было сказано про имидж, вряд ли кто‑то из‑за границы читает эти высказывания. Не думаю, что кто‑то обращает на это внимание, — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он отметил, что Прядкину нужно было лично поговорить с Карпиным, а не писать письмо в комитет по этике.

Ранее Карпин поделился заявлением, которое написал президент РПЛ Сергей Прядкин в комитет по этике РФС. Прядкин обвиняет Карпина в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ. Накануне Карпин обрушился с критиков на РПЛ, заявив, что нынешний чемпионат России по футболу ненормальный, так как решение о проведении матчей принимает Роспотребнадзор, а некоторые клубы и вовсе скрывают больных коронавирусом футболистов.

Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0. После 28 матчей «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Оренбург» с 24 очками в активе находится на последней строчке, писал NEWS.ru.