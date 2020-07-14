Карпин подшутил над главой РПЛ из-за заявления в комитет по этике РФС

https://static.news.ru/photo/90668dfe-c5c0-11ea-8217-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поделился заявлением, которое написал глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

Прядкин обвиняет Карпина в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ.

Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги, — написал Карпин на своей странице в Instagram.

Накануне Карпин обрушился с критиков на РПЛ, заявив, что нынешний чемпионат России по футболу ненормальный, так как решение о проведении матчей принимает Роспотребнадзор, а некоторые клубы и вовсе скрывают больных коронавирусом футболистов.

Ранее футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0. После 28 матчей «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Оренбург» с 24 очками в активе находится на последней строчке, писал NEWS.ru.