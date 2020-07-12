«Оренбург» с «Ростовом» не смогли отметиться результативностью в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/19f75eec-c466-11ea-aef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Оренбург»

Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

После 28-ми матчей «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Оренбург» с 24 очками в активе находится на последней строчке.

В других матчах 28-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1, петербургский «Зенит» сыграл вничью (1:1) в выездном поединке с грозненским «Ахматом», «Сочи» на поле своей арены «Фишт» одержал победу со счётом 1:0 над московским «Спартаком», а московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), писал NEWS.ru.