Кокорин может пропустить матч с «Ахматом»

Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин может пропустить матч второго тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
По данным «Спорт-Экспресс», за два дня до матча футболист пропустил тренировку команды из-за травмы икроножной мышцы.
Перед матчем первого тура против «Сочи» (2:2) Кокорин не попал в заявку «Спартака» по причине того, что у него за два дня до игры случился спазм мышцы.
Кокорин перешёл в «Спартак» 2 августа на правах свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» закончился 31 июля.
Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится в пятницу, 14 августа, в 20:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные «Химки» выступили с предложением к бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову. Так, предметом обсуждения стал контракт футболиста, рассчитанный на год.
Глушаков захотел подождать с ответом — ожидается, что футболист примет своё решение уже через неделю.
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