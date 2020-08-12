Кокорин может пропустить матч с «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/90ce9650-dcc3-11ea-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин может пропустить матч второго тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

По данным «Спорт-Экспресс», за два дня до матча футболист пропустил тренировку команды из-за травмы икроножной мышцы.

Перед матчем первого тура против «Сочи» (2:2) Кокорин не попал в заявку «Спартака» по причине того, что у него за два дня до игры случился спазм мышцы.

Кокорин перешёл в «Спартак» 2 августа на правах свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» закончился 31 июля.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится в пятницу, 14 августа, в 20:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные «Химки» выступили с предложением к бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову. Так, предметом обсуждения стал контракт футболиста, рассчитанный на год.

Глушаков захотел подождать с ответом — ожидается, что футболист примет своё решение уже через неделю.