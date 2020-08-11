«Химки» предложили экс-капитану «Спартака» Глушакову контракт на год

Подмосковный футбольный клуб «Химки» выступил с предложением к бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову. Так, предметом обсуждения стал контракт футболиста, рассчитанный на год.
Как уточняет РБ-Спорт, Глушаков захотел подождать с ответом — ожидается, что футболист примет своё решение уже через неделю.
Известно, что 33-летний хавбек покинул ряды «Ахмата», где он провёл весь прошлый сезон, как свободный агент. В целом Глушаков принял участие в 313 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 46 голов. В прошедшем сезоне футболист сыграл за «Ахмат» 24 матча в РПЛ и забил четыре гола.
Трансферное окно в РПЛ открыто с 26 июля по 17 октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что ветераны «Спартака» направили обращение к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу судейства в матче первого тура РПЛ против «Сочи», следует из сообщения пресс-службы «красно-белых».
Так, под обращением подписались Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен