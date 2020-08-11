«Химки» предложили экс-капитану «Спартака» Глушакову контракт на год

https://static.news.ru/photo/928f835e-dbe8-11ea-a43a-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковный футбольный клуб «Химки» выступил с предложением к бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову. Так, предметом обсуждения стал контракт футболиста, рассчитанный на год.

Как уточняет РБ-Спорт, Глушаков захотел подождать с ответом — ожидается, что футболист примет своё решение уже через неделю.

Известно, что 33-летний хавбек покинул ряды «Ахмата», где он провёл весь прошлый сезон, как свободный агент. В целом Глушаков принял участие в 313 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 46 голов. В прошедшем сезоне футболист сыграл за «Ахмат» 24 матча в РПЛ и забил четыре гола.

Трансферное окно в РПЛ открыто с 26 июля по 17 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что ветераны «Спартака» направили обращение к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу судейства в матче первого тура РПЛ против «Сочи», следует из сообщения пресс-службы «красно-белых».

Так, под обращением подписались Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков.