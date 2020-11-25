Кирьяков прокомментировал известие о гибели Марадоны

Умер кумир, легенда. Это большая утрата для мирового футбола. Он очень многое сделал для этого вида спорта, он наш учитель. Если сейчас главное противостояние в футболе связано с Месси и Криштиану, то в нашу эпоху сравнивали Пеле и Марадону. Но раньше был совсем другой футбол, правила игра были не такими, как сейчас. Марадоне было сложнее играть, чем многим нынешним игрокам в его амплуа. Нынешние футболисты атаки, можно сказать, действуют вольготно. В 70-е была жесткая борьба, был суровый футбол, и он был ярким представителем этого футбола. Марадона остается для моего поколения, для всех людей, кто застал его футбол, одним из лучших футболистов мира, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.