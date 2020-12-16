Кавазашвили о тренере «Спартака»: Тедеско — никто, совсем чужой человек

https://static.news.ru/photo/b89a2ad4-405d-11eb-ab93-fa163e074e61_660.jpg Анзор Кавазашвили Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Квазашвили прокомментировал решение тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубок, который заканчивается в конце сезона.

Если он не ушёл после увольнения Томаса Цорна (бывший генеральный директор «Спартака» — прим. NEWS.ru), значит, его устраивала собственная должность и то приглашение, которое он получил от Леонида Федуна. Но ситуация за это время могла перемениться. Возможно, Тедеско хочет приглашать футболистов извне, каких-нибудь легионеров, а ему руководство клуба не позволяет. Или он видит, что перспектива работы в «Спартаке» опустилась до среднего уровня. Вместо того, чтобы почувствовать себя уверенным, он чувствует себя ущемлённым. В чём — необходимо спросить у него, — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший голкипер убеждён, что «Спартак» не будет стараться удержать Тедеско в команде.

Если Тедеско каким-то образом не устраивает руководство «Спартака», то они должны освободить его от должности. Простите меня, но Тедеско — никто, совсем чужой человек. Если они с Газизовым простились легко, то Тедеско им тоже не доставит проблем. В «Спартаке» никто не будет удерживать какого-либо тренера. Это не Константин Бесков, это не Николай Старостин. Тедеско — обычный тренер, у нас таких много, — заключил он.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско не будет продлевать свой контракт. Так, соглашение наставника истекает летом 2021 года.