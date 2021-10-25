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Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в новом составе сборной России

18:24, 25 октября 2021
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в новом составе сборной России Валерий Карпин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не включил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в состав команды на ноябрьские матчи. Слова специалиста приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Это решение тренерского штаба. Был ли разговор с Дзюбой? Нет, — сказал Карпин.

Ранее в понедельник, 25 октября, был объявлен расширенный состав сборной России по футболу на заключительные матчи отбора к ЧМ-2022. В него вошёл 41 футболист.

В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит провести два матча. Первая игра, против сборной Кипра, состоится в Санкт-Петербурге 11 ноября. Против команды Хорватии национальная команда сыграет в городе Сплит 14 ноября.

За два тура до конца отборочного этапа сборная России занимает первое место в группе. Чтобы сохранить его и напрямую выйти на ЧМ, достаточно выиграть один матч и не проиграть другой.

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