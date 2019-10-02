Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов за необеспечение безопасности во время матча 1/16 Кубка России против московского «Спартака» проведёт один домашний кубковый матч на нейтральном поле.
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).
Срок реальный. В случае повтора к клубу будут применены более строгие санкции, — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Кроме того, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
Во время кубкового матча трибуну с болельщиками «Спартака» закрывали на ключ, что нарушает правила безопасности. Пресс-служба «Спартака» заявила, что клуб был уведомлён об этом заранее, писал News.ru.
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