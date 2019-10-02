Фото: ФК «КАМАЗ» | Набережные Челны/News.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции накануне поединка с испанским «Эспаньолом» в групповом турнире Лиги Европы рассказал, кто из травмированных игроков сможет сыграть в еврокубковом матче, а также не стал называть предстоящую игру с командой из Барселоны ключевой.

Касательно состояния травмированных игроков команды Гончаренко рассказал, что в строй готов вернуться ивуарийский защитник Седрик Гогуа. У нас уже готов Гогуа, но протокол матча в Лиге Европы ограничен 18 игроками,...