Футбол в Италию только успел вернуться, а «Наполи» уже завоевал трофей. Неаполитанский клуб одолел в финале Кубка «Ювентус» в серии послематчевых пенальти. Таким образом, наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо выиграл свой первый трофей на тренерском поприще, параллельно лишив Криштиану Роналду очередного титула в Италии. Как складывалась тренерская карьера именитого в прошлом футболиста и какие перспективы у наставника в будущем, рассказывает NEWS.ru.

Долгожданная победа в Кубке принесла немало эмоций как футболистам, так и его тренеру. Для понимания: «Наполи» не выигрывал титулов с 2014 года. После матча Рино вышел на поле и устроил настоящий перформанс. Коуч собрал всех футболистов и начал с ними что-то эмоционально обсуждать. К диалогу присоединился президент «Наполи» Аурелио Де Лауренитис, которого впоследствии игроки даже покачали на руках. Но и это не всё. Чуть позже Гаттузо выдал пламенную речь перед журналистами о страсти и футбольном боге.

Жизнь и особенно футбол дали мне гораздо больше, чем дал им я. Это сделало меня мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о своих родителях и семье, поэтому естественно, что мне трудно принять случившееся. У меня огромная страсть к футболу, я знаю, что не могу без игры ни секунды. Любой, кто делает эту работу, должен уважать её, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти, ведь я не испытываю сожалений по поводу своей карьеры и хочу, чтобы так могли сказать и мои игроки. Я верю в Бога футбола. Когда ты делаешь что-то правильно, ты пожинаешь то, что посеял, тебе воздаётся, — цитирует Гаттузо Football Italia.

Эмоции Рино можно понять. Это первый трофей Гаттузо в качестве тренера. Его путь на новом поприще не был гладким. Первый клуб, который он возглавил, был «Палермо». Тренировал он эту команду ровно три месяца. Во многом это обусловлено тем, что в тот период президентом клуба был ​Маурицио Дзампарини, который за 15 лет сменил 30 тренеров (теперь понятно, с кого Леонид Федун берёт пример). В одном из сезонов в команде поработали аж пять разных наставников. Да и срок в три месяца — не самый короткий тренерский период. Одного наставника Маурицио уволил спустя пять дней.

После небольшой паузы Гаттузо уехал в Грецию, где тоже долго не продержался. Вернувшись в Италию, он начал путь с Серии С (третий футбольной дивизион в Италии — прим. NEWS.ru), возглавив «Пизу». Поначалу всё шло неплохо — команду удалось вывести во второй дивизион, правда, ненадолго. После последовавшего спуска в третий дивизион Гаттузо покинул команду.

Дженнаро Гаттузо Alfredo Falcone/Lapresse.&Quot/Global Look Press

А затем случился «Милан». Возвращение в родной клуб в качестве тренера многие болельщики восприняли как спасение. На первых порах всё действительно складывалось неплохо: на эмоциональном подъёме футболисты давали результат, но в какой-то момент одних эмоций стало недостаточно. Да и в руководстве «россонери» не все считали, что Гаттузо соответствует уровню «Милана», и пытались его тихонько снять с должности. В итоге Рино поддал в отставку сам после того, как не смог в сезоне-2018/19 попасть в Лигу чемпионов. Мало того, что он в конечном счёте сам принял решение уйти (оставляем за скобками давление со стороны руководства), так ещё и сделал это красиво, отказавшись от положенной по контракту неустойки.

В отпуске Дженнаро времени зря не терял: приезжал в Россию и чуть было не стал тренером московского «Спартака». Правда, итальянские СМИ до сих пор уверены, что официальных предложений от российской стороны он не получал.

Мог ли Гаттузо возглавить «Спартак»? Думаю, это были больше слухи. Гипотетически такая возможность могла быть, но он решил дождаться лучшего предложения, — сказал в беседе с корреспондентом NEWS.ru журналист итальянской радиостанции Punto Nuevo Марко Хиордано.

И такое предложение появилось. В декабре прошлого года Гаттузо возглавил «Наполи», сменив на этом посту Карло Анчелотти. И теперь, кажется, дела его идут в гору. После долгожданного трофея в руководстве клуба даже заговорили о том, что «Наполи» поборется за Лигу чемпионов. Но зацикливаться исключительно только на титуле тоже не стоит. Итальянские специалисты отмечают, что Рино за неполные четыре месяца смог изменить стиль игры команды.

«Наполи» при Сари и Анчелотти играл совсем иначе. У Гаттузо свой стиль игры. Возглавив «Наполи», он понял, что у команды проблемы. Чтобы демонстрировать хороший футбол, команда должна быть сильной во всех аспектах. Теперь команда Гаттузо может быть более оборонительной, может закрывать все необходимые зоны, защищать ворота, футболисты стали более интенсивными, стали больше бегать. Возможно, футбольное позиционирование «Наполи» не такое привлекательное, как хотелось бы, но они улучшают скоростные показатели, доказывают, что готовы стоять за своего наставника, отдавать все силы на поле, — сказал известный итальянский инсайдер Танкреди Палмери в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

В этом его поддерживает коллега Хиордано.

Во времена Анчелотти «Наполи» потерял свою индивидуальность. Теперь команда восстанавливает свой стиль. Это очень трудный путь, но Гаттузо в этом смысле радикально изменил «Наполи», — отметил журналист.

Важно понимать, что Гаттузо, приходя в этот клуб, подписал контракт до конца этого сезона. Правда, с возможностью продления. Теперь уже нет сомнений в том, что неаполитанцы продолжат сотрудничать с Рино.

Я уверен, что после этого трофея «Наполи» продлит контракт с Дженнаро. Но предпосылки к этому были и до этого. Гаттузо начал в «Наполи» слабо, но шаг за шагом стал улучшать свой результат. Матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов перед паузой показал, что у него есть шанс задержаться в неаполитанской команде. При Анчелотти был полный бардак. Дженнаро за основу взял дисциплину. Клуб очень оценил это, — считает Палмери.

В свою очередь, Хиордано отметил, что «наверняка президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готовит новый контракт для Гаттузо: на самом деле соглашение истекает в 2021 году, ведутся работы по переносу срока до 2023-го».

Криштиану Роналду Giuseppe Maffia/www.imago-images.de/Global Look Press

В этой истории важно не только то, что Дженнаро выиграл трофей, но и то, что он лишил очередного итальянского титула Криштиану. Суперзвезда мирового спорта, которая на протяжении всей своей карьеры притягивала всевозможные титулы, в Италии растеряла эту суперспособность. Сначала он с «Ювентусом» упустил Суперкубок Италии, а 17 июня лишился и Кубка страны. Стоит ли придавать этому большее значение, отвечают наши эксперты.

Криштиану никогда не проигрывал два финала подряд. Я не знаю, является ли это спадом в его карьере, но отношения «Ювентуса» с финалами исторически не очень хороши, и Криштиану в данный момент не улучшил эти отношения, — сказал Марко Хиордано.

Впрочем, Криштиану сам разберётся со своими проблемами. Главным героем футбольной Италии в ближайшие несколько дней будет Дженнаро Гаттузо.